قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يلمح لعملية إسرائيلية بـ لبنان: تحركنا بقوة ولن أدخل في التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

ألمح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية في لبنان خلال الأيام الماضية، متحدثًا عن استهداف ما وصفهم بـ«إرهابيين»، وذلك في أعقاب سلسلة من الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة.

وقال نتنياهو، خلال افتتاح اجتماع الحكومة الإسرائيلية، إن إسرائيل «تحركت بقوة في لبنان» خلال الأيام الأخيرة، مضيفًا أنها تمكنت من القضاء على عدد من الأشخاص الذين وصفهم بالإرهابيين، ومن بينهم عناصر في منطقة ميدان علي طاهر.

ورفض نتنياهو الكشف عن تفاصيل العمليات التي تحدث عنها، مكتفيا بالقول: «لا يمكنني الخوض في تفاصيل ذلك»، في إشارة إلى استمرار العمليات والاعتبارات الأمنية المرتبطة بها.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد مقتل جندين إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة المجدل، إلى جانب حادثة إطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في تطور اعتبرته إسرائيل خرقًا لوقف إطلاق النار.

وأضاف نتنياهو أن حكومته منخرطة في «نشاط بالغ الأهمية»، مؤكدًا أن الأجهزة الإسرائيلية تعمل، بحسب تعبيره، باستخدام ما لديها من معلومات استخباراتية وخبرة من أجل التعامل مع التهديدات.

وقال: نعمل بكل ما لدينا من معلومات استخباراتية وخبرة للقضاء على التهديدات»، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة العمليات أو الأهداف التي تم استهدافها.

بنيامين نتنياهو عمليات عسكرية إسرائيلية في لبنان لبنان اجتماع الحكومة الإسرائيلية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترشيحاتنا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

برشلونة

برشلونة في تحدٍ استثنائي بإيطاليا.. مباراتان و45 دقيقة تكسران قواعد كرة القدم

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد