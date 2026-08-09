نتنياهو يلمح لعملية إسرائيلية بـ لبنان: تحركنا بقوة ولن أدخل في التفاصيل

ألمح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية في لبنان خلال الأيام الماضية، متحدثًا عن استهداف ما وصفهم بـ«إرهابيين»، وذلك في أعقاب سلسلة من الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة.

وقال نتنياهو، خلال افتتاح اجتماع الحكومة الإسرائيلية، إن إسرائيل «تحركت بقوة في لبنان» خلال الأيام الأخيرة، مضيفًا أنها تمكنت من القضاء على عدد من الأشخاص الذين وصفهم بالإرهابيين، ومن بينهم عناصر في منطقة ميدان علي طاهر.

ورفض نتنياهو الكشف عن تفاصيل العمليات التي تحدث عنها، مكتفيا بالقول: «لا يمكنني الخوض في تفاصيل ذلك»، في إشارة إلى استمرار العمليات والاعتبارات الأمنية المرتبطة بها.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد مقتل جندين إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة المجدل، إلى جانب حادثة إطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في تطور اعتبرته إسرائيل خرقًا لوقف إطلاق النار.

وأضاف نتنياهو أن حكومته منخرطة في «نشاط بالغ الأهمية»، مؤكدًا أن الأجهزة الإسرائيلية تعمل، بحسب تعبيره، باستخدام ما لديها من معلومات استخباراتية وخبرة من أجل التعامل مع التهديدات.

وقال: نعمل بكل ما لدينا من معلومات استخباراتية وخبرة للقضاء على التهديدات»، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة العمليات أو الأهداف التي تم استهدافها.