نتنياهو: لا دولة فلسطينية ما دمت رئيسا للوزراء

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه إقامة دولة فلسطينية، قائلًا إنه «لن تكون هناك دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية» ما دام هو في منصب رئيس الوزراء.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتصدر فيه قضايا مستقبل قطاع غزة، وترتيبات ما بعد الحرب، ومصير حل الدولتين، النقاشات السياسية المرتبطة بإنهاء الحرب.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بموقفه الرافض للانسحاب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة «حماس» بشكل كامل، مشددًا في الوقت نفسه على رفضه إقامة دولة فلسطينية خلال فترة وجوده في منصب رئيس الوزراء.

وتأتي تصريحات نتنياهو بالتزامن مع استمرار الجهود الأميركية للتوصل إلى ترتيبات بشأن الحرب في غزة، وسط خلافات حول مستقبل القطاع وشروط إنهاء الحرب.

إسرائيل ترفض خطة غزة ذات الـ15 بندًا

وقال نتنياهو إن إسرائيل ترفض الوثيقة المكونة من 15 بندًا والمتعلقة بقطاع غزة، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من القطاع قبل تحقيق ما وصفه بـ«النزع الكامل لسلاح حماس».

وشدد على أن إسرائيل تريد نزعًا حقيقيًا للسلاح، وليس مجرد إجراءات شكلية، موضحًا أن المحادثات الجارية مع الجانب الأميركي تتركز بصورة أساسية على قضية نزع سلاح الحركة.