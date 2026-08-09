الأهلي في 24 ساعة.. أزمة هاني والـ 25% وسر غياب بقرار ومفاجأة المحلة

شهدت جدران النادي الأهلي عديد الأحداث خلال الساعات الماضية والتى جاء أبرزها طلب الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم نسبة المشاركة من أجل تجديد العقود.

فيما فوجئ مسؤلي النادي الأهلي بمغالاة نادي غزل المحلة فى طلباتهم المالية للتخلي عن موهبة زعيم الفلاحين فى ميركاتو الصيف.

كما شهدت تصرفا غريبا من أحمد عبدالقادر نجم الأهلي السابق لعد إقترابه من ارتداء قميص فريق بيراميدز.

تصرف غريب

قال الناقد الرياضي محمود شوقي : أحمد عبدالقادر لجأ إلى فسخ تعاقده مع نادي الكرمة العراقي بالتراضي.

أضاف: وبالإشتراك مع نادي بيراميدز حتى لا يحصل النادي الأهلي على نسبة 25% عند بيع اللاعب لفريق آخر.

سر غياب بقرار

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر آثير الإذاعة: المغربي منصف بقرار سينتظم في معسكر الفريق بإسبانيا يوم الثلاثاء بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعب.

تابع : الجهاز الفني للنادي الأهلي منح اللاعب راحة من أجل قضاء فترة إجازة رفقة أسرته خاصة.

أضاف شوبير: قبل أن ينضم منصف بقرار لصفوف النادي الأهلي كان يرتبط بخوض عدة مباريات رفقة فريقه السابق دينامو زغرب الكرواتي.

أزمة المشاركة

ذكرت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم طلبا استثنائهما من بند المشاركة في البطولات.

ولفتت المصادر إلى أن رغبة الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم فى وضع بند المشاركة جاء من أجل الموافقة على تمديد عقدهما مع النادي الأهلي.

مغالاة فى الطلبات

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر آثير الإذاعة: النادي الأهلي دخل في مفاوضات جديدة مع غزل المحلة لضم محمود صلاح.

واصل شوبير: لكن تفاجئ النادي الأهلي برقم كبير طلبه مسؤلي نادي غزل المحلة.

أضاف: لكن إدارة النادي الأهلي رفضت هذا الرقم وحاطط سقف للرقم اللي ممكن يدفعه.

استطرد شوبير: لكن أيوة طالبينه ومعجبين بيه في النادي الأهلي، وهو بيلعب في كل مراكز الهجوم.