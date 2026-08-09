سوريا وروسيا تتفقان على إعادة تنظيم الوجود الروسي في حميميم وطرطوس وتحويلهما إلى مراكز تدريب

أعلنت وزارة الخارجية السورية توقيع مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس على الساحل السوري، بعد نحو عام ونصف من المفاوضات والمباحثات بين الجانبين.

وقالت الوزارة إن المذكرة حسمت مصير القاعدتين الروسيتين، مشيرة إلى أن عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي على الساحل السوري ستبدأ بموجب الاتفاق الجديد.

وبحسب الخارجية السورية، ستتولى دمشق إدارة المنشآت المدنية، فيما اتفق الجانبان على إعادة تعريف دور المنشآت العسكرية في القاعدتين وتحويلهما إلى مراكز تدريب مشتركة.

وأضافت أن مذكرة التفاهم تحدد إطارًا زمنيًا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي وإتمام التغييرات المتفق عليها.

ويأتي الاتفاق في ظل مساعي دمشق لإعادة ترتيب علاقاتها العسكرية والأمنية مع موسكو، وتحديد طبيعة الوجود الروسي في سوريا خلال المرحلة المقبلة.