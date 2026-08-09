قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بالخطوات.. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026؟

إيقاف بطاقة التموين 2026
إيقاف بطاقة التموين 2026
خالد يوسف

مع تشديد وزارة التموين إجراءاتها لتوجيه الدعم لمستحقيه، يتساءل آلاف المواطنين عن خطوات التظلم على إيقاف بطاقات التموين 2026 لاستعادة حقهم في الدعم المالي والسلعي، حيث تواصل الوزارة فتح باب تلقي الطلبات وفحصها بكل شفافية لضمان عدم إقصاء أي أسرة مستحقة، لذا كثر البحث عن المستندات المطلوبة، والخطوات الرسمية لتقديم التظلم أونلاين أو عبر مكاتب التموين، مع توضيح المعايير المعتمدة لضمان قبول طلبك وإعادة تفعيل بطاقتك سريعاً. 

نتيجة التظلم على بطاقات التموين المتوقفة

وأضافت الوزارة، أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها من تظلمات بطاقات التموين، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية «SMS»  ترسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل.

خطوات التظلم على البطاقات التموينية الموقوفة

حدد الوزارة خطوات التظلم على البطاقات التموينية الموقوفة، وهي:

- أولًا: تحديث بيانات صاحب البطاقة عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المعتمدة لتقديم الخدمة.

- ثانيًا: بعد الانتهاء من تحديث البيانات، يتعين على المواطن التوجه إلى مكتب التموين أو مركز الخدمة المطور التابع لمحل إقامته، لتقديم طلب التظلم واستكمال الإجراءات.

المستندات المطلوبة للتظلم على البطاقات التموينية الموقوفة

شددت الوزارة على ضرورة إرفاق المستندات التي تثبت أحقية المواطن في الدعم، وهي:

- أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها، بما يضمن استيفاء متطلبات الفحص.

- وفي الخطوة الأخيرة، يتم تسجيل طلب التظلم رسميًا والحصول على إيصال يتضمن رقم الطلب، حتى يتمكن المواطن من متابعة نتيجة الفحص والإجراءات المتخذة بشأنه.

وأهابت وزارة التموين بالمواطنين ضرورة تحري الدقة عند تسجيل البيانات وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، مؤكدة أن اكتمال الملف يُسهم في سرعة دراسة الطلب وإصدار القرار وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية

أتاحت منصة مصر الرقمية للمواطنين خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

2- اختيار «خدمات التموين».

3- الضغط على خدمة «استمارة تحديث بيانات المواطن».

4- قراءة الشروط والأحكام.

5- البدء في تحديث البيانات بدقة.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

- بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.

- إيصال كهرباء للوحدة السكنية.

- وثيقة الزواج.

- بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد.

- مؤهلات الأبناء والمقيمين.

- بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات.

- رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد ذي إعاقة.

- المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

- بيانات المركبات الخاصة «رقم الشاسيه - رقم الماتور».

شروط تحديث بطاقة التموين

- مطابقة البيانات تمامًا للبيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي.

- في حال الحاجة لتصحيح أي بيانات، يجب الرجوع إلى الجهات المختصة.

- البيانات المقدمة عبر المنصة ملزمة قانونيًا وخالية من أي معلومات مضللة.

- استخدام الخدمة فقط للأغراض القانونية والشخصية.

- رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو مزيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية عند اكتشاف أي تلاعب أو محاولة انتحال هوية.

- الالتزام بسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية.

استعادة دعمك الحكومي إيقاف بطاقة التموين 2026 تظلم على إيقاف بطاقة التموين وزارة التموين الدعم المالي والسلعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

مبادرة ايادي المحلة

أيادي مصر بالغربية تحمل عراقة الدلتا إلى كنوز مطروح.. عسل النحل والفخار والخزف والسجاد اليدوي تتصدر جناح المحافظة بحضور رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| أمين الفتوى: لا يجوز نزع ولاية الأب إلا من خلال القضاء.. الإسراف في الماء تعديًا على نعمة من أعظم نعم الله

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزي الجديد.. صرح طبي متكامل يقترب من دخول الخدمة بنسبة تنفيذ تتجاوز 95% ويتابع رفع كفاءة الطريق المؤدي للمستشفى

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد