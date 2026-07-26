بطاقة التموين 2026.. حالات تؤدي إلى وقف الدعم وكيف تستعيد بطاقتك؟

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تطوير منظومة الدعم التمويني، بالتزامن مع إطلاق خدمات جديدة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الدعم، سواء من خلال إتاحة صرف الخبز البلدي المدعم للمصطافين خارج محافظاتهم، أو تنظيم إجراءات إعادة تشغيل البطاقات التموينية الموقوفة وتوضيح أسباب الإيقاف وآليات التظلم.

وتزايد اهتمام المواطنين ببطاقات التموين خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تحديث قواعد استحقاق الدعم، وحرص الوزارة على مراجعة بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

خدمة جديدة للمصطافين.. صرف الخبز خارج المحافظة

في إطار التيسير على المواطنين خلال موسم الصيف، أتاحت وزارة التموين خدمة صرف الخبز البلدي المدعم من المخابز الواقعة في المحافظات الساحلية، دون التقيد بالمحافظة المسجل بها صاحب البطاقة التموينية.

وتشمل الخدمة محافظات الإسكندرية، ومطروح، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، إلى جانب عدد من المدن الساحلية والمصايف، مثل رأس البر وجمصة وبلطيم.

وأكدت الوزارة أن الخدمة تقتصر على صرف الخبز المدعم فقط، بينما يستمر صرف المقررات التموينية والسلع المدعمة من المحافظة الأصلية المقيد بها صاحب البطاقة.

هل يعني إيقاف البطاقة إلغاء الدعم؟

أوضحت وزارة التموين أن إيقاف البطاقة التموينية لا يعني إلغاء الدعم بصورة نهائية، وإنما يعد إجراءً مؤقتًا لحين مراجعة موقف المستفيد والتأكد من استيفائه ضوابط الاستحقاق.

وأكدت أنه يمكن إعادة تشغيل البطاقة بمجرد إزالة أسباب الإيقاف، واستكمال المستندات المطلوبة، واجتياز إجراءات المراجعة التي تجريها الجهات المختصة.

شروط إعادة تشغيل بطاقة التموين

حددت الوزارة عدة شروط لإعادة تفعيل البطاقات الموقوفة، أبرزها:

-إزالة سبب المخالفة التي أدت إلى إيقاف البطاقة.

-تقديم المستندات التي تثبت تقنين الأوضاع.

-تقديم طلب تظلم مرفق بالمستندات الداعمة.

-مراجعة الطلب والتأكد من استيفاء جميع الضوابط.

وبمجرد ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية مرة أخرى.

خطوات تقديم تظلم

يمكن للمواطنين تقديم طلبات التظلم لإعادة تفعيل البطاقة التموينية من خلال اتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

-اختيار خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين.

-استكمال بيانات الدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة.

-مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

-طباعة استمارة تحديث البيانات.

-تقديم الاستمارة إلى مكتب التموين المختص مرفقة بالمستندات المطلوبة.

كما يمكن الاستفسار عن أسباب إيقاف البطاقة أو متابعة طلبات التظلم من خلال الخط الساخن لوزارة التموين.

المستندات المطلوبة لإعادة التشغيل

تشمل المستندات الأساسية المطلوبة مع طلب التظلم:

-استمارة تحديث البيانات.

-صورة بطاقة التموين.

-أصل وصورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

-إيصال مرافق حديث.

-المستندات التي تثبت إزالة سبب الإيقاف.

وقد تطلب الوزارة مستندات إضافية في بعض الحالات، مثل مفردات مرتب، أو برنت تأمينات، أو شهادة بيانات من المرور، أو شهادة من الجمعية الزراعية، وفقًا لطبيعة سبب الإيقاف.

أبرز أسباب وقف بطاقة التموين

حددت وزارة التموين عددًا من الحالات التي قد تؤدي إلى وقف البطاقات التموينية، من بينها:

-تجاوز دخل رب الأسرة الحد المقرر لاستحقاق الدعم.

-امتلاك سيارة حديثة موديل بعد عام 2017.

-ارتفاع المصروفات الدراسية بما يتجاوز معايير الاستحقاق.

-زيادة استهلاك الكهرباء إلى أكثر من 650 كيلووات/ساعة شهريًا بقيمة تتجاوز 800 جنيه.

-امتلاك حيازة زراعية تبلغ 10 أفدنة أو أكثر.

-امتلاك شركة أو سداد ضرائب مرتفعة.

-ممارسة نشاط استيراد أو تصدير بحجم كبير.

-عدم حذف المتوفين من البطاقة التموينية.

-استمرار قيد أفراد الأسرة المقيمين خارج البلاد.

-عدم صرف السلع التموينية أو الخبز المدعم لمدة 6 أشهر متتالية.

-ارتكاب مخالفات تتعلق بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية.

-ترك البطاقة التموينية لدى البقال التمويني أو المخبز وتكرار ضبطها خلال الحملات الرقابية.

-ثبوت سرقة التيار الكهربائي أو وجود مخالفات تؤثر على استحقاق الدعم.

تحديث البيانات.. خطوة أساسية لاستمرار الدعم

وتؤكد وزارة التموين أن تحديث بيانات البطاقات التموينية بصورة دورية يعد من أهم الإجراءات التي تضمن استمرار حصول المواطنين المستحقين على الدعم، كما يسهم في تنقية قواعد البيانات ومنع أي أخطاء قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة أو تعطيل صرف المقررات التموينية.

وتدعو الوزارة أصحاب البطاقات إلى سرعة الاستجابة لأي طلبات خاصة بتحديث البيانات أو استكمال المستندات، مع متابعة المنصات الرسمية لمعرفة أي قرارات أو خدمات جديدة تتعلق بمنظومة الدعم التمويني.