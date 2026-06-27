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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضربة تموينية موجعة بالغربية.. ضبط أطنان من السلع وآلاف قطع الحلوى الفاسدة

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية

شهدت محافظة الغربية حملات تموينية ورقابية موسعة بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والأنشطة التموينية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية عن ضبط 3 أطنان و523 كيلوجرامًا من السلع المتنوعة ما بين مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير المصحوبة بالمستندات القانونية، بالإضافة إلى ضبط 2000 قطعة حلويات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات رقابية 

في نطاق مركز ومدينة طنطا، تمكنت إدارة الرقابة التموينية من ضبط مصنع للحلوى بإحدى القرى بحوزته طن سكر و600 كيلوجرام من الجلوكوز دون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها.

كما أسفرت حملة أخرى بمدينة طنطا عن ضبط 300 كيلوجرام من البسكويت والغريبة والبيتي فور منتهية الصلاحية، وضبط 2000 قطعة من حلوى "النواعم" الفاسدة داخل أحد مصانع الحلويات بمنطقة سيجر، وتم تحرير محاضر بالوقائع والعرض على النيابة العامة.

ردع مخالفين 

وفي مركز سمنود، نجحت الحملات في ضبط 500 كيلوجرام من الدقيق الفاخر مجهول المصدر داخل مخبز سياحي، و23 كيلوجرامًا من الدواجن غير المدون عليها بيانات الإنتاج والصلاحية، و130 كيلوجرامًا من الجبن مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تتعلق بالبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية اليومية والمفاجئة بكافة أنحاء المحافظة، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من يثبت تورطه في تداول سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات تموينية رقابية تموينية

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