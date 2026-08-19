البرنامج النووي لـ كوريا الشمالية .. ترامب يريد لقاء كيم خلال جولة في آسيا

أفاد مسئولون أمريكيون بأن الرئيس دونالد ترامب يحثّ مساعديه على عقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في أقرب وقت ممكن هذا الخريف، في محاولة لإحياء مساعيه الدبلوماسية الحثيثة التي بدأها خلال ولايته الأولى لإقناع كيم بالتخلي عن برنامج بلاده النووي.

وأوضح المسئولون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن ترامب ناقش سراً إمكانية عقد لقاء مباشر مع كيم خلال زيارته القادمة إلى آسيا، والتي قد تُعقد في نوفمبر المقبل بالتزامن مع اجتماع قادة العالم في قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنتشن بالصين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ندّدت كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مؤكدةً أنها ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن النفس لمواجهة ما وصفته بالتهديدات العسكرية من البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA).