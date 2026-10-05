قذائف مجهولة تستهدف ناقلتين في مضيق هرمز.. والحرس الثوري يجبر ثالثة على العودة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO" اليوم الاثنين، أن ناقلتين تعرضتا لهجوم بقذائف مجهولة المصدر في مضيق هرمز يوم الأحد.

وقالت الهيئة في إخطارين منفصلين إنها تلقت تقارير متأخرة من مصادر موثوقة، تفيد بتعرض ناقلة غاز بترول مسال كانت في طريقها لدخول الخليج لقذيفة مجهولة عند الساعة 17:16 بتوقيت جرينتش، تلاها بعد ساعتين استهداف ناقلة نفط خام بقذائف مجهولة عند الساعة 19:07.

ولم تكشف الوكالة عن هوية الجهة المسؤولة أو حجم الأضرار والخسائر البشرية، وفقا لصحيفة إيران إنترناشيونال.

الحرس الثوري يجبر ناقلة على العودة

وفي حادثة ثالثة منفصلة، قالت الوكالة إن الحرس الثوري الإيراني اعترض ناقلة واردة على بعد 11 ميلاً بحرياً شمال ميناء خصب العُماني، وهدد باستهدافها ما لم تعكس مسارها فوراً.

وأكد قبطان السفينة امتثاله للتهديد وتغيير وجهته، فيما قالت السلطات إنها تحقق في الحوادث الثلاثة، ونصحت جميع السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

كانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت أمس الأحد، عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، قادمة من البحر، والتي عادة ما تكون مرتبطة بعمليات الحرس الثوري الإيراني لاعتراض السفن العابرة.