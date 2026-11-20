قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه لا يلتزم بشن أي ضربات عسكرية جديدة على إيران خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، رغم الضغوط الإسرائيلية لشن حملة قصف جديدة.

الحرب الأمريكية الإيرانية



وقال ترامب لموقع أكسيوس، في مقابلة هاتفية مقتضبة: لست متعجلًا في اتخاذ أي قرار، وسنرى ما سيحدث بعد بداية العام الجديد.



وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد يوم واحد من إبلاغ السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل لايتر، صحيفة نيويورك بوست بأن بلاده تعتقد أن الإطاحة بالنظام الحاكم في طهران باتت الحل الوحيد على المديين المتوسط أو الطويل، بعدما أثبت قادة إيران عدم استعدادهم للتخلي عن السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، فضلًا عن مواصلتهم تطوير أسلحة دمار شامل أخرى، مع وجود نية واضحة لاستخدامها ضد إسرائيل وجيرانها في الخليج، وفي نهاية المطاف ضد أوروبا والولايات المتحدة.



وأضاف لايتر أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن نهاية الحكومة الدينية في طهران باتت قريبة للغاية، وأن إسقاطها ليس أمرًا مضمونًا بأي حال، لكن الطريق لتحقيق ذلك واضح ومباشر.



وأوضح السفير أن الرؤية الإسرائيلية تقوم على أن الجمع بين توجيه ضربات للبنية التحتية الإيرانية والتنسيق مع حركات المعارضة داخل البلاد قد يهيئ ظروفًا أفضل لنحو 80% من الإيرانيين، الذين يرغبون بالفعل في تغيير النظام، للخروج إلى الشوارع دون التعرض للتهديدات ذاتها من جانب المرشدين الدينيين.



وقال لايتر إن العمليات العسكرية المشتركة السابقة، وهما عملية مطرقة منتصف الليل في يونيو 2025، وعملية الغضب الملحمي في أوائل عام 2026، حققتا نجاحًا كبيرًا بجهود أمريكية إسرائيلية مشتركة، ولا يوجد ما يدعو إلى افتراض أن الضربة النهائية لإسقاط النظام لن تحقق النجاح ذاته.

وأضاف: لكن نظرًا لأن الوضع يمثل تهديدًا وجوديًا مباشرًا لإسرائيل، فإننا لن نتردد في التحرك بمفردنا.