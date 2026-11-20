في ظل تداول شائعات حول إحالة الأساقفة والمطارنة للمعاش، كشفت اللائحة الأساسية الجديدة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن تفاصيل وضوابط رعاية الآباء الأساقفة الذين تحول ظروفهم الصحية أو تقدمهم في السن دون مواصلة مسؤولياتهم الرعوية والإدارية، مؤكدة استمرار رعاية الكنيسة لهم طوال حياتهم، والحفاظ على كرامتهم ودرجتهم الأسقفية مهما كانت ظروفهم الصحية.

رعاية المطارنة والأساقفة

وخصصت اللائحة فصلًا كاملًا لهذا الملف تحت عنوان «رعاية المطارنة والأساقفة في حالات المرض والشيخوخة»، وهو الفصل الثالث عشر، الذي يضم خمس مواد تبدأ من المادة 86 وحتى المادة 90، وتحدد طبيعة الرعاية والجهات المسؤولة عنها والحقوق المكفولة للأساقفة في هذه الحالات.

وأكدت المادة 86 التزام الكنيسة بتوفير الرعاية للمطارنة والأساقفة طوال حياتهم، خاصة في حالات المرض والشيخوخة والعجز، مشددة على عدم جواز إهمال أي أسقف أو تركه دون رعاية مناسبة بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إعفائه من مسؤولياته الرعوية والإدارية.

وحددت المادة 87 مسؤولية الإيبارشية أو الدير الذي يتبعه الأسقف عن توفير الرعاية الصحية والمعيشية اللازمة، بما يشمل العلاج والأدوية والإقامة المناسبة والمساعدة الشخصية عند الحاجة، بينما يحدد قداسة البابا الجهة المسؤولة عن رعاية الأساقفة العموم وفقًا لطبيعة خدمتهم وتبعيتهم الكنسية. وفي حال عدم قدرة الجهة المختصة على تحمل النفقات، تتولى البطريركية، بالتنسيق مع لجنة سكرتارية المجمع المقدس، اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار الرعاية.

كما ألزمت المادة 88 كل إيبارشية أو دير بتوفير تأمين صحي مناسب للأسقف، أو تخصيص الموارد المالية اللازمة لتغطية نفقات علاجه، وتشمل الرعاية الفحوص الدورية والعمليات الجراحية والأدوية والتأهيل والرعاية طويلة الأمد والرعاية التلطيفية عند الحاجة، مع التأكيد على عدم جواز التقصير في توفير العلاج الضروري لأسباب مالية.

وتناولت المادة 89 آليات التعامل مع الحالات الصحية الحرجة، حيث نصت على إخطار لجنة سكرتارية المجمع المقدس عند تعرض أحد الأساقفة لمرض خطير أو ظروف تستلزم رعاية خاصة، ويجوز للجنة تكليف أحد الأساقفة أو شخص مناسب بمتابعة الحالة بالتنسيق مع الفريق الطبي، وتوفير الدعم الروحي والصحي والمعيشي اللازم، مع احترام إرادة الأسقف وخصوصية معلوماته الطبية.

وحسمت المادة 90 هذا الأمر، حيث أكدت أنه إذا أصبح الأسقف غير قادر على مباشرة مسؤولياته الرعوية أو الإدارية بسبب المرض أو العجز أو التقدم في السن، فإن إعفاءه من هذه المسؤوليات لا يؤثر على حقه في الرعاية الكاملة أو على كرامته ودرجته الأسقفية.

وتلتزم الجهة الكنسية المسؤولة بتوفير مسكن لائق ومرافق أو مقدم رعاية عند الحاجة، إلى جانب الخدمات الطبية اللازمة، مع الحفاظ على أبوته الروحية لأبنائه وإيبارشيته، كما لا يجوز نقله من محل إقامته المعتاد دون موافقته، طالما كان قادرًا على التعبير عن إرادته، إلا لضرورة صحية أو قانونية معتبرة وبعد اتخاذ الإجراءات الكنسية المناسبة.

وبذلك، تضع اللائحة الجديدة إطارًا واضحًا لرعاية الآباء المطارنة والأساقفة في مختلف الظروف الصحية والعمرية، وتؤكد أن عدم القدرة على مواصلة المسؤوليات الرعوية والإدارية لا يعني انتهاء مكانة الأسقف أو التخلي عنه، بل استمرار رعايته وتوفير حياة كريمة تليق بأبوته الروحية وخدمته للكنيسة.