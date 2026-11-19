في خطوة جديدة لإثراء المكتبة القبطية الأرثوذكسية، بارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كتاب طقس سر الزيجة، المترجم إلى اللغة الروسية، والذي أعده وترجمه القس سيرافيم عادل، كاهن كنيسة الأنبا تكلاهيمانوت بالغردقة.

جاءت هذه المناسبة وسط أجواء مفرحة، تحت رعاية نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، حيث منح قداسة البابا تواضروس الثاني طقس البركة للكتاب، تقديرًا لهذا العمل الذي يسهم في نشر طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلغات مختلفة.

ويُعد الكتاب إضافة جديدة للمكتبة الكنسية، إذ جرى إعداده باللغات العربية والروسية والإنجليزية، بما يتيح التعرف على طقس سر الزيجة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمام الناطقين بلغات مختلفة، ويسهم في تقديم التراث الطقسي القبطي بصورة أكثر وضوحًا.

وأُعد الكتاب وترجمه القس سيرافيم عادل، كاهن كنيسة الأنبا تكلاهيمانوت بالغردقة، في عمل يهدف إلى خدمة الكنيسة وإتاحة المعرفة الطقسية بلغات متعددة.

واختُتمت المناسبة بالصلاة أن يبارك الرب كل عمل يُقدم لمجد اسمه القدوس، ويثمر لخدمة الكنيسة وأبنائها.