نشرت الجريدة الرسمية اليوم ، قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 3315 لسنـة 2026​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​⁠​⁠​⁠​​​⁠⁠​⁠​​⁠⁠​​⁠الذي ينص على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​⁠​⁠​⁠​​​⁠⁠​⁠​​⁠⁠​وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012؛​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​⁠​⁠​⁠​​​⁠⁠ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1272 لسنة 2025 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000م2 بجوار ميناء شرم الشيخ البحرى زمام مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لصالح الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية لإقامة معسكر نقطة شرطة البيئة والمسطحات المائية ؛وعلى طلب محافظ جنوب سيناء ؛وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ ت​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​⁠​⁠​⁠​​​⁠⁠​⁠​​⁠⁠​قــــــرر :

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( المــادة الأولى )يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1272 لسنة 2025 المشار إليه .

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( المــادة الثانية )يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .