يُعد الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي واحدًا من أبرز الأصوات التي تركت بصمة واضحة في تاريخ التلاوة المصرية، بعدما استطاع بصوته العذب وأدائه المميز أن يحجز لنفسه مكانة بين كبار قراء القرآن الكريم، وأن يصل بتلاواته الخاشعة إلى ملايين المستمعين داخل مصر وخارجها.

واليوم وفي 19 نوفمبر من كل عام، تتجدّد ذكرى رحيل القارئ الكبير، الذي وافته المنية عام 2018، بعد رحلة طويلة قضاها في خدمة كتاب الله، متنقلًا بين المساجد والإذاعات والمحافل القرآنية، ليترك وراءه رصيدًا من التلاوات التي لا تزال حاضرة في وجدان محبيه.

النشأة في أسوان وبداية رحلة حفظ القرآن الكريم

وُلد الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي عام 1954 بقرية كلح الجبل في محافظة أسوان، ونشأ داخل أسرة ارتبطت بالقرآن الكريم، فكانت بدايته مع الحفظ في سن مبكرة للغاية، وتحديدًا عندما بلغ الرابعة من عمره، على يد والدته التي تولت تحفيظه وتعليمه.

ومع مرور السنوات، أتم حفظ القرآن الكريم، وواصل إتقان أحكام التجويد على أيدي أهل العلم، حتى بدأت ملامح موهبته القرآنية تتشكل، وأصبح من أبرز القراء الذين خرجوا من صعيد مصر، بفضل ما امتلكه من صوت مميز وقدرة على أداء الآيات بأسلوب يجمع بين الخشوع والإتقان.

وعلى المستوى التعليمي، حصل الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي على دبلوم المدارس التجارية عام 1972، ثم اتجه إلى دراسة القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف، مستكملًا رحلته العلمية في التخصص بأحكام التلاوة وعلوم كتاب الله.

أول تسجيل كاسيت إلى الإذاعة المصرية والمحافل الدولية

بدأ انتشار صوت الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي على نطاق أوسع مع صدور أول شريط كاسيت له عام 1983، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا، خاصة في محافظات صعيد مصر، حيث لاقت تسجيلاته إقبالًا كبيرًا بين محبي الاستماع إلى القرآن الكريم، وانتقلت تلاواته من خلال الأشرطة إلى البيوت والمجالس القرآنية.

وشهدت مسيرته محطة مهمة عام 1991، عندما جرى اعتماده قارئًا بالإذاعة المصرية، قبل أن يطل للمرة الأولى عبر أثيرها عام 1995، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، لتبدأ مرحلة جديدة من انتشار صوته، بعدما أصبح متاحًا أمام جمهور واسع من المستمعين في مصر والعالم العربي.

وارتبطت تلاواته لدى كثيرين بالأجواء الروحانية لشهر رمضان والمناسبات الدينية الكبرى، بفضل أسلوبه الذي تميز بالقدرة على التعبير عن معاني الآيات، مع المحافظة على أحكام التلاوة والتجويد.

ولم تقتصر رحلة الشيخ الصعيدي على المساجد والإذاعة داخل مصر، بل امتدت إلى عدد من الدول العربية والأوروبية والإسلامية، حيث زار ساحل العاج وأستراليا وهولندا وتركيا، وشارك في إحياء الليالي القرآنية وتلاوة آيات الذكر الحكيم، حاملًا معه ملامح مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة إلى جمهور من ثقافات وجنسيات مختلفة.

مدرسة صوتية مميزة وإرث باقٍ بعد الرحيل

تميز الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي بصوت جمع بين الرقة والقوة، وأداء اتسم بالخشوع والإتقان، وهو ما منحه طابعًا خاصًا بين قراء جيله، وجعل تلاواته قريبة من قلوب المستمعين، الذين وجدوا في صوته مزيجًا من جمال الأداء وحسن الترتيل.

واستطاع من خلال مسيرته أن يكون أحد الأصوات التي أسهمت في استمرار حضور مدرسة التلاوة المصرية، بما تحمله من تقاليد راسخة في إتقان أحكام القرآن الكريم، والتنوع في المقامات والأداء، وإيصال المعاني القرآنية إلى المستمعين.

وفي 19 نوفمبر 2018، رحل الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة القرآن الكريم، تاركًا إرثًا من التسجيلات والتلاوات التي ما زالت تُستمع حتى اليوم، وتحمل ذكرى صوته إلى أجيال جديدة من محبي كتاب الله.

وبقي اسم الشيخ الصعيدي حاضرًا ضمن قائمة القراء الذين أسهموا في إثراء تاريخ التلاوة المصرية، ورفعوا مكانتها في المحافل الدولية، مؤكدًا أن أثر القارئ لا ينتهي برحيله، بل يستمر من خلال ما يتركه من تلاوات تتناقلها الأجيال.