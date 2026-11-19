أتاحت وزارة الأوقاف ترجمات كتاب «سواعد النصر.. تلخيص الرد على خوارج العصر» باللغات الفرنسية والفارسية والسواحيلية، استكمالًا لمشروع إهداء الكتاب إلى العالم بأربع وعشرين لغة، الذي أعلنه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ضمن المبادرة الثقافية والعلمية التي تقدمها الوزارة هدية شهرية من مصر إلى العالم.

وتأتي هذه الإتاحة امتدادًا للهدية التي قدمتها الوزارة إلى العلماء المشاركين في الملتقى الفكري الإسلامي الحادي عشر، ووفاءً بالوعد الذي قطعه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بإطلاق إصدارات علمية وفكرية تسهم في مواجهة الفكر المتطرف، ونشر الفكر الإسلامي المستنير.

وتستهدف الترجمات الجديدة توسيع نطاق الانتفاع بمضمون الكتاب، وإيصال رسالته العلمية والفكرية إلى شرائح أوسع من القراء والباحثين والمهتمين بالشأن الديني والفكري، بما يعزز حضور الإنتاج العلمي المصري بلغات وثقافات متعددة.

وتواصل وزارة الأوقاف إتاحة ترجمات الكتاب تباعًا ضمن مشروعها لإصدار هدية علمية شهرية إلى العالم، تأكيدًا لدور مصر في خدمة الفكر الإسلامي، وتقديم خطاب علمي رصين يسهم في تفنيد الأفكار المتطرفة ومواجهة الشبهات بالحجة والبرهان.

اليوم العالمي للفلسفة

أكدت وزارة الأوقاف أن اليوم العالمي للفلسفة، الذي يوافق الخميس الثالث من شهر نوفمبر كل عام، يمثل مناسبة مهمة للتأكيد على دور التفكير النقدي والحوار العقلاني في بناء الوعي الإنساني، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، مشددة على أن الإسلام حث على إعمال العقل والتحقق من المعلومات والابتعاد عن الأحكام المبنية على الظنون.

وأوضحت الوزارة أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» أقرت الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة رسميًا عام 2005، بعدما بدأت فعالياته عام 2002، ويحل الاحتفال به في عام 2026 يوم الخميس 19 نوفمبر.