أشاد المخرج خالد يوسف بمشروع ترميم الأفلام السينمائية القديمة، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة للحفاظ على التراث السينمائي المصري وإنقاذه من الاندثار، مشيرًا إلى أن عرض الأفلام الكلاسيكية بعد ترميمها على شاشة السينما الكبيرة يمنح الجمهور فرصة جديدة لاكتشاف قيمة هذه الأعمال والاستمتاع بها بالصورة التي تستحقها.

وقال المخرج خالد يوسف، خلال لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، إن مشروع ترميم الأفلام القديمة من المشروعات العظيمة التي لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد فعالية على هامش المهرجان، بل يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من فعالياته، لما يمثله المشروع من أهمية كبيرة في الحفاظ على ذاكرة السينما المصرية وإعادة تقديم كنوزها الفنية للأجيال الجديدة.

وأضاف خالد يوسف أن مشاهدة أفلام مهمة مثل فيلم «شيء من الخوف» على شاشة السينما الكبيرة بعد ترميمها تجربة مختلفة تمامًا عن مشاهدتها عبر شاشة التليفزيون، موضحًا أن إعادة تقديم هذه الأعمال في دور العرض تمنحها حياة جديدة، وتساعد على تعريف الجمهور بقيمة السينما المصرية وتاريخها العريق.

وأكد أن إنقاذ التراث السينمائي المصري والحفاظ عليه مسؤولية ثقافية وفنية مهمة، خاصة أن هذه الأفلام تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ مصر الفني والثقافي، ومن الضروري العمل على ترميمها وإتاحتها للجمهور بصورة تليق بمكانتها.

خالد يوسف يشيد بتطور المهرجان

وعن رأيه في الدورة الحالية من المهرجان، أعرب المخرج خالد يوسف عن سعادته بما يشهده المهرجان من تطور ملحوظ، مؤكدًا أنه يخطو خطوات مهمة نحو ترسيخ مكانته وتعزيز حضوره على الساحة السينمائية.

وأوضح أن المهرجان يتقدم بصورة تدريجية نحو مزيد من الثبات والرسوخ، ويواصل أداء دوره في نشر الثقافة السينمائية والتعريف بالثقافات السينمائية المختلفة، وهو ما يعكس أهمية استمرار هذه الفعاليات ودعمها.

وأشار إلى أن التطور الذي يشهده المهرجان يمثل خطوة إيجابية نحو دورات أكثر نجاحًا وتميزًا خلال السنوات المقبلة، معربًا عن تهنئته للأستاذ حسين على نجاح هذه الدورة، ومشيدًا بالجهود المبذولة لخروجها بصورة مشرفة.

خالد يوسف يكشف تفاصيل فيلمه الجديد «شتا»

وعلى جانب آخر، كشف المخرج خالد يوسف عن أحدث مشروعاته السينمائية، معلنًا استعداده لتقديم فيلم جديد يحمل اسم «شتا»، من إخراجه وسيناريو وحوار الكاتب والسيناريست ناصر عبد الرحمن.

وأوضح خالد يوسف أن الفيلم يجمعه مجددًا بالسيناريست ناصر عبد الرحمن، الذي سبق أن تعاون معه في عدد من الأعمال السينمائية المهمة، من بينها أفلام «هي فوضى» و«حين ميسرة» و«دكان شحاتة»، وهي أعمال شكلت محطات بارزة في مشوارهما الفني.

وأضاف أن العمل لا يزال في مراحله التحضيرية الأولى، حيث يعمل حاليًا على الانتهاء من كتابة السيناريو، تمهيدًا للانتقال إلى الخطوات التالية، وعلى رأسها مرحلة اختيار الفنانين المشاركين في البطولة، استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ مرحلة الكاستنج قريبًا، عقب الانتهاء من السيناريو، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أبطال الفيلم أو موعد انطلاق التصوير.

ويترقب جمهور المخرج خالد يوسف أحدث أعماله السينمائية «شتا»، خاصة في ظل عودته للتعاون مع السيناريست ناصر عبد الرحمن، صاحب عدد من التجارب السينمائية التي سبق أن حققت حضورًا لافتًا، وهو ما يفتح الباب أمام عمل سينمائي جديد يجمع بينهما خلال الفترة المقبلة.

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