افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سوق «اليوم الواحد» بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في إقامة الأسواق والمنافذ السلعية، وتعزيز إتاحة السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة المعروض منها بمختلف المناطق، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين.

سوق «اليوم الواحد» بمدينة بدر على مساحة إجمالية بلغت نحو 2000 متر

وشهد الافتتاح حضور الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي، والمهندس عبد الباسط عبد المنعم مدير مديرية تموين القاهرة ،والمهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

وأُقيم سوق «اليوم الواحد» بمدينة بدر على مساحة إجمالية بلغت نحو 2000 متر ، بمشاركة 50 عارضًا، من بينهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز مستقبل مصر، بما يتيح مشاركة واسعة لمختلف المؤسسات المعنية بتوفير السلع والمنتجات، اضافة الى شركات القطاع الخاص.

ويأتي افتتاح سوق «اليوم الواحد» بمدينة بدر في إطار اهتمام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعزيز تواجد المنافذ السلعية وتوسيع نطاق إتاحتها أمام المواطنين، بما يواكب احتياجات المناطق العمرانية المختلفة، ويسهم في توفير قنوات مباشرة للحصول على السلع والمنتجات، ويعزز من تنوع المعروض داخل الأسواق.

ووجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإقامة سوق «اليوم الواحد» بمدينة بدر على مدار يومين، اليوم وغدًا، بما يتيح للمواطنين فرصة أكبر للاستفادة من المعروض السلعي المتنوع بالسوق، والاستفادة من المنتجات المطروحة بأسعار مناسبة، وتلبية احتياجاتهم من مختلف السلع.

ويعكس افتتاح السوق اهتمام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة مختلف الآليات التي تسهم في تطوير منظومة التجارة الداخلية، والعمل على زيادة المعروض.

ويُعد التوسع في أسواق «اليوم الواحد» أحد محاور عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت قيادة الدكتور شريف فاروق، حيث تستهدف الوزارة من خلال هذه الأسواق تعزيز انتشار المنافذ السلعية.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها للتوسع في متابعة وتطوير منظومة أسواق «اليوم الواحد» بمختلف المناطق، في إطار توجه يستهدف تعزيز إتاحة السلع الأساسية وتعدد منافذ الحصول عليها، ودعم استقرار الأسواق وزيادة المعروض السلعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.