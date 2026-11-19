استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي و الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، وفقا لنبأ عاجل عبر إكسترا نيوز.



وشدد الرئيس السيسي على حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وكذلك الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.



وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء فخامة الرئيس السيسي وثمن العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

وأكد الرئيس السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ضرورة مواصلة التنسيق لتحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة مختلف التحديات .

وشهد السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات.