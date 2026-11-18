أكد جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن والده والرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقان في الإيمان بأهمية السلام، مشيرًا إلى أن الأفضل للشعوب هو أن تعيش معًا في سلام بدلًا من أن تدفع ثمن الحروب من أرواح أبنائها.

وقال جمال السادات، خلال كلمته التي ألقاها بأحتفالية تكريم والده من الكونجرس الأمريكي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر في لحظات حاسمة، مؤكدًا أن عائلته تكن له دائمًا مشاعر الامتنان والتقدير.

تحقيق السلام الحقيقي في المنطقة

وتابع: «بكل صدق أقول إنه لن يكون هناك سلام دون فلسطين، ودون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته»، مشددًا على أن تحقيق السلام الحقيقي في المنطقة يرتبط بضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته.