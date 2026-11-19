قال الكاتب الصحفي أحمد محارم، إن تعطل شبكة الاتصالات الداخلية شديدة السرية التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية أثار منذ اللحظة الأولى نظريات حول احتمالية وقوف دول بعينها وراء الواقعة، بسبب الخلافات مع الإدارة الأمريكية، أو نتيجة حالة عدم الاستقرار الداخلي التي يربطها البعض بنتائج الانتخابات.

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج "الاقتصاد 24"، أن هناك من يرى أن الحرب الأمريكية على إيران قد تكون أحد أسباب الواقعة، مع احتمالية وقوف طهران وراء الأمر، أو أن تكون إسرائيل قد دفعت باتجاه حدوث ذلك، على أساس توقع دخول إيران والولايات المتحدة في مواجهة ثالثة.

وأشار إلى أن موضوع الذكاء الاصطناعي سيكون أحد الموضوعات المهمة التي ستتناولها قمة بكين، التي يشارك فيها الرؤساء الروسي والأمريكي والصيني، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح قضية جديدة وشديدة الأهمية، خاصة مع تعرض شركة إنفيديا، أكبر شركة عالمية تعمل في هذا المجال، لهزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح بمثابة مارد جبار خرج من القمقم، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول الجهة التي تستطيع التحكم فيه، وكيف يمكن السيطرة على حدوده وتأمينه، وضمان عدم تكرار ما حدث، وهو ما يمثل تحديًا أمام الفنيين والعلماء والباحثين والقائمين على هذا المجال.