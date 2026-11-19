قال الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن إيران تمتلك تكنولوجيا متطورة في مجال الحروب السيبرانية، واستطاعت منذ فترة الاستحواذ على قدرات متقدمة في هذا المجال، استخدمتها في شن عمليات استهدفت إسرائيل ودولاً أوروبية، كما تهدد من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن بعض التقديرات بشأن قدرات طهران قد تتضمن مبالغات معينة.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية شروق عماد الدين، مقدمة برنامج "إكسترا اليوم"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ إيران ربما حصلت على هذه التكنولوجيا من خلال حلفائها وأصدقائها، ومن بينهم الصين وروسيا، أو عبر جهود العلماء الإيرانيين داخل البلاد، موضحاً أن هناك طبقة من العلماء جرى تطوير قدراتها، وتحظى بدعم مالي وتكنولوجي من مؤسسات الدولة.

وشدد على أهمية القدرات الأمريكية في مواجهة التكنولوجيا العسكرية المتطورة، لا سيما الحروب السيبرانية، مؤكداً أن لكل قدرة وسائل مضادة لها، وأن إيران لا تستطيع تحقيق أهداف استراتيجية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان بإمكانها إحداث بعض الأضرار أو اختراق مواقع مهمة في مؤسسات الدولة المختلفة.

60 ألف مقاتل

وأوضح أن القوة العسكرية الحقيقية لا تقتصر على المجال السيبراني، وإنما تتمثل في القدرات على الأرض وفي البحر والجو، لافتاً إلى وجود ثلاث حاملات طائرات أمريكية عملاقة في المنطقة، من بينها حاملة روزفلت النووية، إلى جانب حاملتين أخريين وبوارج حربية، وأكثر من 60 ألف مقاتل، فضلاً عن القوات الجوية والبحرية والبرية، والحصار البحري الشامل المفروض على الموانئ الإيرانية، والرقابة الجوية المستمرة.