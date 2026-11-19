بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، سبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التطورات الأمنية والعسكرية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا الإقليمية، والجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن المباحثات تناولت الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين الرياض وواشنطن، بما يسهم في دعم جهود احتواء التوترات الإقليمية والحفاظ على السلم عز التحديات الأمنية في الشرق الأوسط، واستمرار التوترات المرتبطة بالأزمات الإقليمية، بما يجعل التنسيق السعودي الأمريكي أحد الملفات المهمة في معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة.