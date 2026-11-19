فجرت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل حول تواجد عنصر جديد في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء في قادم الأيام.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لمواجهة نظيره فريق الجونة يوم الإثنين القادم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق الكرة الأول للكرة بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال يوم 28 نوفمبر الجاري نظيره فريق الإفريقي التونسي في ذربة البداية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وأفادت المصادر أن جلسة جمعت بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومعتمد جمال المدير الفني فى الآونة الأخيرة.

أشارت المصادر إلى أن حسين لبيب قام بطرح مقترح خلال الجلسة مع معتمد جمال تضمنت تعيين عنصر جديد فى الجهاز المعاون لمساعدة المدير الفني في قادم الأيام في ظل مشاركة الفارس الأبيض بعديد البطولات المحلية والقارية.

لفتت المصادر إلى أن معتمد جمال رفض مقترح حسين لبيب بتعيين مساعد مصري له فى الجهاز المعاون مكتفيا بمساعديه الحاليين.

شددت المصادر على أن رفض معتمد جمال تعيين مساعد له جاء للمرة الثانية لاسيما وأنه تم طرح مقترح تعيين مساعد أجنبي لمعاونة المدير الفني لكن تم رفضه في وقت سابق.

حضور جماهيري في مباراة الزمالك والإفريقي التونسي

وافقت الجهات الأمنية على حضور 42 ألف مشجع لمباراة الزمالك والإفريقي التونسي، المقرر إقامتها يوم السبت 28 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الموافقة خلال الاجتماع الأمني الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر تخصيص 40 ألف تذكرة لجماهير الزمالك، مقابل 2000 تذكرة لجماهير الإفريقي التونسي.

وحضر الاجتماع اللواء سامي السبكي، مدير أمن نادي الزمالك، وشهد الاتفاق على عدد من الإجراءات التنظيمية، أبرزها موعد فتح بوابات ستاد القاهرة الدولي، وتحديد أماكن دخول جماهير الفريقين، بما يضمن تنظيم عملية دخول المشجعين.

ومن المقرر طرح تذاكر المباراة أمام الجماهير خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين في افتتاح مشوار دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.