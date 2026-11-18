اقترب لاعب الزمالك شيكو بانزا من العودة إلى التدريبات الجماعية، بعدما حدد الجهاز الفني موعدًا لانتظاره داخل النادي، من أجل استكمال برنامجه التدريبي وتقييم مدى جاهزيته خلال الفترة المقبلة.

وعلم صدي البلد من مصادره، فإن شيكو بانزا ينتظر يوم الخميس 20 نوفمبر، للمشاركة في تدريبات الفريق، وسط ترقب موقفه من العودة إلى حسابات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لتقييم من الجهاز الفني والطبي، لتحديد مدى جاهزيته وإمكانية مشاركته في التدريبات بصورة طبيعية، تمهيدًا لحسم موقفه من المباريات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الزمالك للفترة المقبلة، في ظل سعي الجهاز الفني لتجهيز جميع العناصر والاستفادة من اللاعبين المتاحين قبل الاستحقاقات القادمة.