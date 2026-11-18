أكد محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق، أن فريق بيراميدز يمتلك أفضلية في مواجهاته أمام الأهلي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن نتائج الفريقين السابقة أظهرت تفوق الفريق السماوي في عدد من المواجهات.

وقال محمد أبو العلا، خلال تصريحات تلفزيونية، إن بيراميدز أصبح يمتلك أفضلية أمام الأهلي، موضحًا: «بيراميدز كعبه عالي على الأهلي، ودي حاجة كلنا عرفناها السنوات الماضية من خلال مواجهات الفريقين».

وأضاف لاعب الزمالك السابق، متحدثًا عن موقف جماهير القلعة البيضاء من المواجهة المرتقبة: «كزملكاوية ميهمناش مين يكسب، عشان إحنا لما بصينا في ورقتنا كسبنا الدوري».

وتأتي تصريحات محمد أبو العلا قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع بيراميدز على القمة، فيما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة.