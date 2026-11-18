أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن المواجهة أمام المنتخب المصري تُعد واحدة من اللحظات التاريخية والملحمية التي لا يمكن نسيانها، مشيرًا إلى أنها ستظل عالقة في ذاكرته.

وقال سكالوني، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مواجهة المنتخب المصري والأرجنتيني ستبقى محفورة في ذاكرته، باعتبارها من اللحظات الاستثنائية التي يصعب نسيانها، لما حملته من أحداث وذكريات مميزة.

وأضاف مدرب المنتخب الأرجنتيني أن هذه المواجهة تمثل ذكرى خاصة بالنسبة له، مؤكدًا أنها واحدة من اللحظات التي ستظل حاضرة في مسيرته الكروية والتدريبية.

وأوضح المدير الفني للأرجنتين أن المباراة حملت طابعًا استثنائيًا، بعدما شهدت تقلبات درامية ومنافسة قوية بين المنتخبين، لتتحول إلى واحدة من المواجهات التي يصعب محوها من الذاكرة.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حقق فوزًا مثيرًا على منتخب مصر بنتيجة 3-2، بعدما حول تأخره بهدفين إلى انتصار في الدقائق الأخيرة، ليحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.