اختُتمت فعاليات لقاء الدعم النفسي تحت عنوان «إنتِ قوية كده إزاي؟»، والذي نظّمه الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالتعاون المشترك مع مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي (Fahim Foundation، وذلك بحضور السفيرة/ نبيلة مكرم، مؤسِّسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والمهندسة/ أمل مبدى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

وجاء تنظيم هذا اللقاء في إطار الاستراتيجية التي يتبناها الاتحاد والمؤسسة لدعم أمهات الأبطال من ذوي الإعاقات الذهنية، وإعطاء صحة الأم النفسية أولوية قصوى، تقديرًا لدورها المحوري وعطائها اللامحدود باعتبارها شريك النجاح الأساسي في رحلة تأهيل وتمكين أبنائها.

ومن جانبها، أكدت المهندسة/ أمل مبدى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، أن الاتحاد لا يقتصر دوره على الإعداد الرياضي والبدني للأبطال فحسب، بل يمتد ليشمل الرعاية الشاملة للأسرة، مشيرةً إلى أن "الأم هي البطل الحقيقي وراء كل إنجاز يحققه أبناؤنا في المحافل المحلية والدولية، ولذلك كان من واجبنا أن نمنحها مساحة آمنة للتعبير وتجديد طاقتها النفسية، انطلاقًا من إيماننا بأن قوة الأم واستقرارها النفسي هما الأساس الصلب لاستمرار مسيرة نجاح أبنائها".

بدورها، أعربت السفيرة/ نبيلة مكرم، مؤسِّسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، عن سعادتها البالغة بهذه الندوة، موضحةً أن "لقاء اليوم يبعث برسالة إنسانية صادقة لكل أم بأنها ليست وحدها في هذه الرحلة الاستثنائية. في مؤسسة فاهم، نؤمن بأن الدعم النفسي ليس رفاهية بل ضرورة حياتية، وتجارب الأمهات الملهمة التي استمعنا إليها اليوم تؤكد أن كسر حاجز الصمت ومشاركة التحديات هما الخطوة الأولى نحو التعافي النفسي ومواصلة العطاء بثبات وقوة".

وتخلل اللقاء جلسات حوارية وتفاعلية شهدت مشاركة واسعة ومؤثرة من عدد من الأمهات، اللاتي استعرضن قصصًا ملهمة من واقع تجاربهن الشخصية، وتحدثن بشفافية حول التحديات اليومية والمواقف الإنسانية التي واجهتهن خلال مسيرة دعم أبنائهن، مما أوجد مساحة آمنة لتبادل الخبرات وتعزيز روح التكاتف والمساندة المتبادلة.

وشدد المشاركون في ختام الفعاليات على أن الاهتمام بالجانب النفسي والإنساني للأم يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة، مؤكدين ضرورة الاستمرار في توفير برامج الدعم النفسي والتوعوي التي تمنح الأمهات القوة والثقة لمواصلة رسالتهن السامية، كما طالبن بزيادة الرسائل التوعوية في وسائل الإعلام من أجل دمج أسهل لذوي الإعاقة.

وفي ختام اللقاء، وجّه الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية خالص الشكر والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم، ولمؤسسة «فاهم» للدعم النفسي على هذا التعاون البنّاء، مثمنًا حضور وتفاعل الأمهات المشاركات وكافة القائمين على تنظيم هذا الحدث الذي جسّد رسالة مفادها: "أن كل أم قوية تستحق من يسمعها، ويدعمها، ويقدّر رحلة عطائها".