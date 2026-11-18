حققت جامعة الأزهر المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، والمرتبة 114 عالميًّا، في تصنيف Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027، المعني بقياس أداء الجامعات في مجال العلوم البينية، ومدى دعمها للبحوث التي تجمع بين تخصصات علمية متعددة، وتعزز التكامل البحثي وتحويل المعرفة إلى نتائج ذات أثر.

وأعرب الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أنه يضاف إلى نتائج الجامعة في التصنيفات الدولية، ويعكس تطور منظومة التعليم والبحث العلمي بها. كما ثمّن جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين بكليات الجامعة، وإسهامهم في دعم مسيرة التميز المؤسسي والبحثي.

وأكد أن الجامعة تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف رفع جودة البحث العلمي، وتشجيع التعاون بين التخصصات، وتعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية؛ بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة الجامعة العلمية عالميًّا.

وأظهرت نتائج التصنيف تقدم جامعة الأزهر من المركز الثالث إلى المركز الثاني بين الجامعات المصرية. كما جاءت ضمن أفضل 8.5% من إجمالي المؤسسات المشاركة عالميًّا، وضمن أفضل 10.8% من الجامعات المصنفة. وحافظت الجامعة على موقعها المتقدم رغم زيادة عدد المؤسسات المشاركة والمصنفة في نسخة عام 2027.

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر، أن هذا الإنجاز يعكس تكامل الجهود بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، في ظل توجه مؤسسي يدعم البحث العلمي البيني ويشجع التكامل بين التخصصات. وأضاف أن الجامعة تعمل على تطوير السياسات واللوائح والممارسات البحثية بما يواكب الاتجاهات الحديثة في العلوم والبحث العلمي.

وأشار إلى أن العلوم البينية تتيح فرصًا لتكامل المعارف والتخصصات، وتقديم حلول علمية للتحديات المجتمعية، مؤكدًا أن دعمها يأتي ضمن توجه الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز التميز والابتكار.

وأوضح الدكتور أحمد الشافعي، نائب مدير مركز التميز الدولي للتصنيفات الدولية وتحليل الأداء البحثي بجامعة الأزهر، أن نتيجة الجامعة تعكس حفاظها على مكانتها العالمية وتحقيقها تقدمًا محليًّا، في ظل اتساع قاعدة الجامعات المشاركة وارتفاع مستوى المنافسة الدولية.

وأضاف أن تحليل مؤشرات الأداء أظهر تميز الجامعة في ركيزة المخرجات البحثية، حيث حصلت على 71 نقطة، متقدمة على متوسط الجامعات المصرية المصنفة. وتعكس هذه النتيجة قوة الإنتاج البحثي والجهود المبذولة لدعم الدراسات البينية وتعزيز النشر العلمي والتعاون البحثي.

كما أظهرت النتائج فرصًا لمواصلة التطوير في مؤشرات المدخلات والعمليات، من خلال دعم البنية التحتية للبحث العلمي البيني، وتطوير آليات الدعم المؤسسي والإداري، وتشجيع المبادرات البحثية المشتركة بين التخصصات؛ بما يعزز تنافسية الجامعة ويدعم تحقيق نتائج أفضل مستقبلًا.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق جهود جامعة الأزهر المتواصلة لتحسين أدائها في التصنيفات الدولية وتطوير منظومتها البحثية، وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، وإسهامها في إنتاج المعرفة ودعم البحث العلمي المتكامل.