أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الموافقة على تخصيص مساحة 50 فدانًا بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة، بجوار جامعة الغردقة، لإنشاء فرع لجامعة الأزهر، بما يتيح لأبناء المحافظة فرص الالتحاق بالتعليم الأزهري الجامعي بالقرب من أسرهم، دون تحمل مشقة السفر إلى المحافظات الأخرى.

وكشف المحافظ عن تخصيص 3 عمارات بمنطقة البداري بالغردقة لتكون مقرًا مؤقتًا للجامعة، تمهيدًا لبدء الدراسة وانتظام العملية التعليمية، بالتوازي مع استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء الفرع الجامعي على الأرض المخصصة.

كلية العلوم الأزهرية للبنات تبدأ المرحلة الأولى

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن البداية ستكون من خلال كلية العلوم الأزهرية للبنات، التي من المقرر أن تضم تخصصات أصول الدين، والشريعة والقانون، واللغة العربية والدراسات، على أن يعقب ذلك افتتاح كلية العلوم الأزهرية للبنين، ثم التوسع تدريجيًا في إنشاء باقي الكليات والتخصصات، وصولًا إلى إقامة فرع جامعي متكامل.

ووجه البرقي بسرعة إعداد دراسة متكاملة تحدد الكليات والتخصصات المستهدف إنشاؤها خلال المرحلة الأولى، إلى جانب وضع تصور للتوسعات المستقبلية، وتقدير الأعداد المتوقعة للطلاب والطالبات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للمساحة المخصصة وتلبية احتياجات المحافظة التعليمية.

3 عمارات بالبداري مقر مؤقت للجامعة

وفي إطار تسريع بدء الدراسة، أوضح المحافظ تخصيص 3 عمارات بمنطقة البداري لتوفير مقار مؤقتة للجامعة، تشمل مقرًا للطلاب، ومقرًا للطالبات، ومقرًا لأعضاء هيئة التدريس، بما يساعد على تهيئة بيئة مناسبة لانطلاق العملية التعليمية قبل الانتهاء من إنشاء المباني الجامعية الدائمة.

وأكد أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الدراسة مع انطلاق العام الدراسي، وعدم انتظار اكتمال أعمال الإنشاءات، بالتوازي مع استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء الفرع ومبانيه.

استيعاب 3 دفعات سابقة من الثانوية الأزهرية

ومن جانبه، استعرض نائب رئيس جامعة الأزهر الإقبال المتزايد على التعليم الأزهري، مؤكدًا أهمية الدور الذي يؤديه الأزهر الشريف في إعداد خريجين يمتلكون التأهيل العلمي والمعرفي، وما يمثله إنشاء فرع للجامعة بالبحر الأحمر من فرصة لتوسيع نطاق الاستفادة من خدماتها التعليمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القبول بالكلية الجديدة سيبدأ باستيعاب ثلاث دفعات سابقة من الحاصلين على الثانوية الأزهرية، وليس دفعة العام الحالي، وفقًا للترتيبات التي سيتم الاتفاق عليها.

حراك تعليمي وثقافي جديد بالبحر الأحمر

وأكد محافظ البحر الأحمر أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم بالمحافظة، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالتعليم الأزهري، فضلًا عن توفير الوقت وتكاليف الانتقال والسفر إلى جامعات خارج المحافظة.

وشهد الاجتماع حضور المهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، ومحمد عبد الخالق مرسي، أمين عام الجامعة، والأستاذ الدكتور عمرو محمد هلال، مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية، وهيثم فارس، مدير مكتب المحافظ.

وبين تخصيص الأرض والمقرات المؤقتة وتحديد الكلية التي ستبدأ بها الدراسة، تدخل خطة إنشاء فرع جامعة الأزهر بالغردقة مرحلة الترتيبات التنفيذية، تمهيدًا لإتاحة مسار جديد للتعليم الجامعي الأزهري أمام أبناء البحر الأحمر.