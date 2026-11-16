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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يستقبل 663 سائحًا على متن السفينة Astoria Grande بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استقبل محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي، بميناء الغردقة البحري، اليوم، السفينة السياحية «Astoria Grande»، وعلى متنها ٦٦٣ سائحًا من جنسيات مختلفة، في زيارة لمدينة الغردقة تستمر حتى الأربعاء ١٨ نوفمبر، ضمن رحلاتها السياحية بالمنطقة، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والمهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد تهامى، مدير محطة الغردقة بمجموعة موانئ أبوظبي، ومدير مكتب المحافظ هيثم فارس، ومدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة أيمن بحراوى، ومدير إدارة السياحة ياسمين صلاح، وعدد من القيادات والمسؤولين المعنيين.

وضمت قائمة السائحين ٦٥٦ روسيًا، و٦ من بيلاروسيا، وسائحًا من كازاخستان، إلى جانب طاقم السفينة، في زيارة تعكس استمرار اهتمام شركات السياحة البحرية بالمقصد السياحي المصري، وما تتمتع به مدينة الغردقة من مقومات طبيعية وسياحية متميزة.

وأكد محافظ البحر الأحمر أهمية استقبال الرحلات السياحية البحرية وتوفير التسهيلات اللازمة للسائحين، بما يسهم في تعزيز مكانة المحافظة على خريطة السياحة الدولية، ويدعم تنوع الأنماط السياحية الوافدة إليها، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر تمضي بخطى متقدمة نحو تنويع المنتج السياحي وتعزيز قدرتها على جذب مزيد من الأسواق السياحية العالمية.

وتفقد محافظ البحر الأحمر، غرفة التحكم بميناء الغردقة البحري، واطلع على آليات العمل ومتابعة حركة السفن، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع السائحين وطاقم السفينة، في أجواء عكست حفاوة الاستقبال والترحيب بالوفد السياحي.

وشهدت الزيارة تبادل الدروع التذكارية، حيث أهدى الدكتور وليد البرقي، درعًا تذكاريًا لقبطان السفينة السياحية «Astoria Grande»، تقديرًا للزيارة وتعزيزًا لأواصر التعاون والتواصل مع شركات السياحة البحرية. كما قدم العقيد محمد تهامى، مدير محطة الغردقة بمجموعة موانئ أبوظبي، درع تذكاري، للدكتور وليد البرقي، ودرع للواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر .

وأشار الدكتور وليد البرقي إلى أن الزيارة تتضمن تنظيم معرض خيري للمشغولات اليدوية والمنتجات المصرية التراثية، تخصص نسبة ١٠٠٪ من عوائده للمساهمة في شراء جهاز طبي حديث لخدمة قسم علاج الأطفال بمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، في مبادرة إنسانية تجمع بين الترويج للمنتج المصري ودعم الخدمات الطبية المقدمة للأطفال.

كما تشمل الفعاليات تقديم عروض فنية وثقافية تبرز أصالة الثقافة المصرية، وتوزيع الورود وبطاقات الترحيب على السائحين، إلى جانب إتاحة مطبوعات ومواد تعريفية بالمقومات السياحية لمحافظة البحر الأحمر، للتعريف بتنوع منتجاتها السياحية وما تضمه مدنها من وجهات متميزة.

الغردقة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر

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