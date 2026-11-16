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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل صادمة في إنهاء مذيع حياة طفليه عبد الرحمن وعبد الله بالطالبية

المتهم
المتهم
ندى سويفى

كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية في واقعة اتهام مذيع بقناة فضائية بإنهاء حياة طفليه عبد الرحمن، 10 سنوات، وشقيقه عبد الله، 8 سنوات، بمنطقة الطالبية، عن تفاصيل صادمة بشأن اللحظات الأخيرة في حياة الصغيرين، بعدما تبين تورط والدهما في الاعتداء عليهما داخل مسكن الأسرة، قبل أن يحاول إبعاد الشبهات عن نفسه بادعاء تعرضهما لحادث سير.

وتبين من التحقيقات أن الأب، ويدعى محمد «أ. أ»، ويعمل مذيعًا بقناة الحدث، اعتدى على نجليه بالضرب داخل المنزل، مدعيًا أنه كان يحاول تقويم سلوكهما وتأديبهما، إلا أن الاعتداء أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة الخطورة.

وبدأت الواقعة بالاعتداء على الطفل الأكبر عبد الرحمن، بعدما تعدى عليه والده بيده ودفعه بقوة، فاصطدم رأسه بحائط خرساني، ليسقط على الأرض فاقدًا الوعي.

ولم تنته مأساة الطفلين عند هذا الحد، إذ امتد الاعتداء إلى شقيقه الأصغر عبد الله، الذي تعرض بدوره للضرب، ما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة بالرأس.

وأظهرت الفحوص الطبية تعرض الطفل الأكبر لنزيف حاد بالمخ، بينما أصيب شقيقه الأصغر بإصابات متفرقة بالرأس، في ظل تدهور حالتهما الصحية، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومع وصول الطفلين إلى المستشفى، بدأت خيوط الواقعة في الظهور، بعدما لاحظ الفريق الطبي وجود إصابات وآثار اعتداء على جسديهما لا تتفق مع الرواية التي قدمها الأب، والذي زعم تعرض نجليه لحادث سير.

وأثارت طبيعة الإصابات شكوك الأطباء بشأن وجود شبهة جنائية، فجرى إخطار الجهات المختصة، لتبدأ التحقيقات في كشف حقيقة ما تعرض له الطفلان داخل مسكن الأسرة.

ولم تتوقف التحقيقات عند تفاصيل الاعتداء، إذ كشفت عن وجود خلافات زوجية سابقة بين المتهم وزوجته الثانية، والدة الطفلين، التي تنتمي إلى إحدى قرى محافظة المنيا.

وبحسب التحقيقات، غادرت الأم منزل الزوجية منذ أكثر من 7 أشهر، على خلفية خلافات متكررة مع زوجها تتعلق بتصرفاته وطريقة معاملته لها. 

و تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابساتها وتحديد المسؤول عن إصابات الطفلين.

وتوصلت التحريات الأولية إلى تورط الأب في الاعتداء على نجليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا تصرفه برغبته في تأديب الطفلين وتقويم سلوكهما.

وتواصل النيابة المختصة تحقيقاتها في الواقعة، للوقوف على جميع تفاصيلها، وفحص الأدلة والتقارير الطبية، وكشف الدوافع والملابسات التي أحاطت بالجريمة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.

إنهاء مذيع حياة طفليه الطالبية مقتل الطفلين

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