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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

معاينة مسرح الجريمة.. النيابة تحقق في اتهام مذيع بإنهاء حياة طفليه بالطالبية

المتهم
المتهم
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اتهم مذيع بقناة فضائية بإنهاء حياة طفليه بعد وصلة من السحل والضرب في منزلهم بمنطقة الطالبية

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة مسرح الجريمة لوضع تصور كامل للواقعة ومطابقته مع أقوال المتهم. 

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الجريمة خاصة استماع عدد من الجيران لأصوات صرخات الطفلين وزعم المتهم أنه تعدى عليهما بالضرب لتقويم سلوكهما وتأديبهما. 

وأجرى رجال المباحث معاينة لموقع الجريمة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أفراد من الأسرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مذيع بإحدى القنوات الفضائية، لاتهامه بقتل طفليه البالغين من العمر 7 و9 سنوات، داخل مسكنه بمنطقة الطالبية، بعدما اعتدى عليهما بالضرب حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة، على خلفية اتهامه لهما بسرقته.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا ويعمل مدربًا بإحدى صالات الألعاب الرياضية، دخل في خلاف مع طفليه، ووجه إليهما اتهامات بالاستيلاء على أمواله، قبل أن يعتدي عليهما بالضرب المبرح، ورطم رأسهيهما بالحائط، ما أسفر عن وفاتهما.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا بالعثور على طفلين متوفيين داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبدأت في فحص ملابسات الحادث.

وأسفرت التحريات عن تورط والدهما في ارتكاب الواقعة، حيث تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على ملابسات الجريمة، وبيان الدوافع وراء إقدام الأب على إنهاء حياة طفليه.

اتهام مذيع بقتل طفليه الطالبية النيابة العامة

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