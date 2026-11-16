قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يطارد أساطير القارة.. صراع مشتعل على عرش هدافي المنتخبات الأفريقية
من 1250 إلى 2250 جنيهًا في نوفمبر.. خريطة تطبيق زيادات أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التكامل الصناعي مع الشركات الهندية
إحباط محاولة لتهريب 9 آلاف لتر مواد بترولية للسوق السوداء بأسوان
تحويلات مرورية لتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال رفع كفاءة محور أحمد شوقى بالقاهرة
8.5 ألف جنيه للمعيد و13.5 ألفًا للأستاذ.. تفاصيل الزيادات الجديدة بالجامعات
آسر ياسين: أرفض تقديم شخصية خالد الصاوي في عمارة يعقوبيان
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء
قبل كارتة الخطاطبة.. تفاصيل إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص وعدد من السيارات بالمنوفية
اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقتي مكة المكرمة والرياض
الكوربة تستعيد بريقها.. خطة متكاملة لتحويل شارع إبراهيم باشا إلى متنزه حضري آمن للمشاة
الجمعية الطبية المصرية ونظيرتها الصينية توقعان بروتوكول تعاون لتبادل الزيارات العلمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلامي الوزراء يستعرض تطور منظومة التعليم في مصر منذ عام 2014

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم في مصر بمختلف مراحلها، من خلال التوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز ارتباط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وفي فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض تطور قطاع التعليم خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026، مسلطًا الضوء على أبرز التحديات التي واجهت المنظومة التعليمية قبل عام 2014، وما تحقق من جهود ونتائج على صعيد تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.

وأوضح الفيديو أنه قبل عام 2014، واجه التعليم قبل الجامعي عددًا من التحديات، تمثلت في ارتفاع الكثافات الطلابية داخل الفصول، وعدم ارتباط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن وجود عجز واضح في أعداد المعلمين.

وفي المقابل، شهدت المنظومة التعليمية حتى عام 2026 عددًا من التطورات، حيث انخفضت الكثافة الطلابية داخل الفصول من 100 إلى 41 طالبًا، وتم تسليم 152 ألف فصل بتكلفة 64 مليار جنيه، إلى جانب التطوير الشامل للمناهج الدراسية، وإطلاق مبادرة لتعيين 150 ألف معلم، فضلًا عن تنفيذ 103 مدارس يابانية، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإنشاء 24 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وعلى صعيد التعليم الجامعي، أشار الفيديو إلى أن المنظومة قبل عام 2014 واجهت تحديات تمثلت في محدودية الطاقة الاستيعابية للجامعات، وتراجع مخرجات البحث العلمي، وضعف تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل.

وشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2026 توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الجامعات من 50 إلى 131 جامعة حكومية وخاصة، وارتفعت الطاقة الاستيعابية للجامعات من 2.3 مليون إلى 4 ملايين طالب، كما ارتفع عدد الأبحاث العلمية المنشورة من 15.2 ألف إلى 47.3 ألف بحث علمي.

وامتد التوسع في منظومة التعليم العالي إلى إنشاء وتشغيل 32 جامعة أهلية بتكلفة 108 مليارات جنيه، إلى جانب إنشاء 12 جامعة تكنولوجية بتكلفة 7 مليارات جنيه، في إطار تنويع مسارات التعليم الجامعي والتكنولوجي وتوسيع فرص الالتحاق به.

مجلس الوزراء التعليم في مصر تطوير المناهج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك وبيراميدز

إعلامي يهاجم ازدواجية مواقف الزمالك وبيراميدز: الأهلي بياخد الدوري بالتحكيم

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

امام عاشور

مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

الرمان

مش هتصدق.. أفضل وقت لشرب عصير الرمان لتحسين ضغط الدم

أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال

البيض والسمك أبرزها.. أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال خلال اليوم الدراسي

بطاطس باللحمة

طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة في الفرن.. سر الصوص والتسوية المظبوطة

بالصور

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد