وزير المالية: صادرات مصر الرقمية حققت 7 مليارات دولار

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا مهتمون جدًا بتحفيز ومساندة القطاع التكنولوجي وريادة الأعمال، وندعو طلابنا للابتكار، موضحًا أن مسابقة الهاكاثون فرصة جيدة للشركات الناشئة ورواد الأعمال من أجل حلول مبتكرة لتحديات المالية العامة.

قال الوزير، خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة مايو،: «إننى فخور بشبابنا المبدع والقادر على المنافسة العالمية وتصدير الخدمات الرقمية»، لافتًا إلى أن صادراتنا الخدمية بلغت ٧ مليارات دولار، ولدينا فرص كبيرة للنمو، فى هذا القطاع الحيوى.

زيادة الحيز المالي

أضاف الوزير، أن الأولوية لتنمية مواردنا لزيادة الحيز المالى للإنفاق على احتياجاتنا والاستثمار فى التنمية البشرية.

أشار الوزير، إلى أنه سيكون هناك اهتمام أكبر بتوجيه برامج مساندة وأكثر استهدافًا للطبقة الوسطى ومحدودى الدخل وأن كل عام سيشهد توجيه المزيد من المخصصات المالية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

أضاف الوزير، أننا نعمل مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص على تعظيم العوائد الاقتصادية لأصول الدولة، موضحًا أننا نسعى لطرح أصول الدولة للاستثمار فى شراكات قوية مع القطاع الخاص.

قال الوزير، إننا نعمل على إصلاحات مؤثرة يشعر معها الممول والمواطن بتحسن ملموس فى مستوى الخدمة، لافتًا إلى أن مسار «التسهيلات الضريبية» حقق إيرادات جيدة دون إضافة أى أعباء على المستثمرين والمواطنين.

أوضح كجوك، أننا حققنا ٢٦٪؜ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال أول ٣ أشهر من العام المالى الحالى بالتبسيط والتسهيل، مؤكدا أن سياساتنا المالية تركز على دفع النشاط الاقتصادى بتعميق حالة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

أشار الوزير، إلى أن تحسين مؤشرات المديونية الحكومية أصبح يتصدر أولويات الدولة، مؤكدًا أن الدين لن ينخفض دون اقتصاد يتحرك ويتوسع وينمو واستثمارات خاصة تتزايد.

قال إننا نعمل على خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو ١ - ٢ مليار دولار سنويًا بما يعنى «أننا نسدد أكثر مما نقترض» ، موضحًا أن معدل دين أجهزة الموازنة تراجع من ٩٦٪؜ فى يونيو ٢٠٢٣ إلى ٨١,٩٪؜ فى العام المالى الماضى، وأن خدمة الدين مازالت التحدي الرئيسي فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

أكد الدكتور ناجح جلال، رئيس مجلس الأمناء بجامعة مايو، أننا حريصون على تنمية الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب، وقد استفدنا كثيرًا مما سمعناه من وزير المالية في إيضاح المسار الاقتصادي لمصر.

قالت الدكتورة شيرين الشواربى عميد كلية السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة مايو، إن السياسة المالية تلعب دورًا مؤثرًا فى توفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتة إلى أن التحدى يتمثل فى قدرة السياسات المالية على دفع النشاط الاقتصادى والارتقاء بجودة الخدمات العامة مع الحفاظ على مؤشرات الانضباط والاستقرار المالى.

أشارت إلى أهمية مناقشة كيفية تحول التوجهات المعلنة بمنتدى مصر ٢٠٢٦، إلى نتائج يشعر بها المواطن، وكيفية الجمع بين عائد يخفف عبء الدين اليوم، وعائد مستدام يقوّي موارد الدولة، ويدعم الإنتاج والتشغيل في السنوات المقبلة.