قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هي شروط حصول السيدات على تمويل «مستورة»؟
مفاجآت جديدة عن كواليس ما قبل 25 يناير.. مسؤول ملف الإخوان الأسبق يكشف تفاصيل تحركات الجماعة منذ 2004
34 ألف وظيفة معيد بالجامعات الحكومية والأزهر.. موعد وطريقة التقديم
إعلامي الوزراء يستعرض تطور منظومة التعليم في مصر منذ عام 2014
مصرع فني لحام وإصابة 3 عمال أثناء صيانة موزع كهرباء بالهرم
وزير المالية: صادرات مصر الرقمية حققت 7 مليارات دولار
الصحة: برنامج تدريبي لتعزيز تسويق الخدمات وتنافسية المؤسسات في السياحة العلاجية
بروتوكول تعاون بين الرقابة النووية والجهاز التنفيذي لتطوير مشروعات محطات الكهرباء النووية
وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي متاحف ومؤسسات ثقافية صينية
مجلس النواب يستقبل عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. صور
الحرس الثوري: السيطرة على مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 170 في جزيرة قشم
أصيب بسكتة قلبية مفاجئة.. وفاة عريس بمطروح قبل ساعات من زفافه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: صادرات مصر الرقمية حققت 7 مليارات دولار

وزير المالية في جامعة مايو
وزير المالية في جامعة مايو
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا مهتمون جدًا بتحفيز ومساندة القطاع التكنولوجي وريادة الأعمال، وندعو طلابنا للابتكار، موضحًا أن مسابقة الهاكاثون فرصة جيدة للشركات الناشئة ورواد الأعمال من أجل حلول مبتكرة لتحديات المالية العامة.

قال الوزير، خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة مايو،: «إننى فخور بشبابنا المبدع والقادر على المنافسة العالمية وتصدير الخدمات الرقمية»، لافتًا إلى أن صادراتنا الخدمية بلغت ٧ مليارات دولار، ولدينا فرص كبيرة للنمو، فى هذا القطاع الحيوى.

زيادة الحيز المالي

أضاف الوزير، أن الأولوية لتنمية مواردنا لزيادة الحيز  المالى للإنفاق على احتياجاتنا والاستثمار فى التنمية البشرية.

أشار الوزير، إلى أنه سيكون هناك اهتمام أكبر بتوجيه برامج مساندة وأكثر استهدافًا للطبقة الوسطى ومحدودى الدخل وأن كل عام سيشهد توجيه المزيد من المخصصات المالية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

أضاف الوزير، أننا نعمل مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص على تعظيم العوائد الاقتصادية لأصول الدولة، موضحًا أننا نسعى لطرح أصول الدولة للاستثمار فى شراكات قوية مع القطاع الخاص.

قال الوزير، إننا نعمل على إصلاحات مؤثرة يشعر معها الممول والمواطن بتحسن ملموس فى مستوى الخدمة، لافتًا إلى أن مسار «التسهيلات الضريبية» حقق إيرادات جيدة دون إضافة أى أعباء على المستثمرين والمواطنين.

أوضح كجوك، أننا حققنا ٢٦٪؜ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال أول ٣ أشهر من العام المالى الحالى بالتبسيط والتسهيل، مؤكدا أن سياساتنا المالية تركز على دفع النشاط الاقتصادى بتعميق حالة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

أشار الوزير، إلى أن تحسين مؤشرات المديونية الحكومية أصبح يتصدر أولويات الدولة، مؤكدًا أن الدين لن ينخفض دون اقتصاد يتحرك ويتوسع وينمو واستثمارات خاصة تتزايد.

قال إننا نعمل على خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو ١ - ٢ مليار دولار سنويًا بما يعنى «أننا نسدد أكثر مما نقترض» ، موضحًا أن معدل دين أجهزة الموازنة تراجع من ٩٦٪؜ فى يونيو ٢٠٢٣ إلى ٨١,٩٪؜ فى العام المالى الماضى، وأن خدمة الدين مازالت التحدي الرئيسي فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

أكد الدكتور ناجح جلال، رئيس مجلس الأمناء بجامعة مايو، أننا حريصون على تنمية الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب، وقد استفدنا كثيرًا مما سمعناه من وزير المالية في إيضاح المسار الاقتصادي لمصر.

قالت الدكتورة شيرين الشواربى عميد كلية السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة مايو، إن السياسة المالية تلعب دورًا مؤثرًا فى توفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتة إلى أن التحدى يتمثل فى قدرة السياسات المالية على دفع النشاط الاقتصادى والارتقاء بجودة الخدمات العامة مع الحفاظ على مؤشرات الانضباط والاستقرار المالى.

أشارت إلى أهمية مناقشة كيفية تحول التوجهات المعلنة بمنتدى مصر ٢٠٢٦، إلى نتائج يشعر بها المواطن، وكيفية الجمع بين عائد يخفف عبء الدين اليوم، وعائد مستدام يقوّي موارد الدولة، ويدعم الإنتاج والتشغيل في السنوات المقبلة.

وزير المالية اخبار مصر مال واعمال القطاع التكنولوجي الشركات الناشئة حلول مبتكرة أحمد كجوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك

أزمة مالية جديدة تضرب الزمالك.. النادي مطالب بسداد 3 ملايين جنيه| تفاصيل

ترشيحاتنا

الرمان

مش هتصدق.. أفضل وقت لشرب عصير الرمان لتحسين ضغط الدم

أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال

البيض والسمك أبرزها.. أطعمة فائقة لتعزيز القدرات الذهنية للأطفال خلال اليوم الدراسي

بطاطس باللحمة

طريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة في الفرن.. سر الصوص والتسوية المظبوطة

بالصور

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد