الحرس الثوري: السيطرة على مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 170 في جزيرة قشم

أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 170 والسيطرة عليها بعملية إلكترونية في جزيرة قشم.

وقالت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري في بيان :" ان هذه الطائرة المسيرة هي الرابعة من هذا النوع التي تسقطها قيادة الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة في القوة البحرية للحرس، والثامنة التي تعترضها منظومات الدفاع التابعة للحرس في نطاق مضيق هرمز وتستولي عليها سليمة".

وأوضحت، أن الطائرة المسيرة كانت تعمل على تتبع منظومات الدفاع والحرب الإلكترونية والتعرف عليها في هذا النطاق، ومقاتلي القوة البحرية للحرس جنوب جزيرة قشم استهدفوها بهجوم إلكتروني ناجح، وبعد السيطرة على توجيهها أُنزلت على الأرض سليمة.