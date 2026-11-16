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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يورونيوز: 5 دول بالاتحاد الأوروبي ستفتتح في رواندا أول مركز للمهاجرين المبعدين من أوروبا

يورونيوز: 5 دول بالاتحاد الأوروبي ستفتتح في رواندا أول مركز للمهاجرين المبعدين من أوروبا
يورونيوز: 5 دول بالاتحاد الأوروبي ستفتتح في رواندا أول مركز للمهاجرين المبعدين من أوروبا
أ ش أ

 تضع كل من الدنمارك والنمسا وألمانيا وهولندا واليونان اللمسات الأخيرة على مفاوضات مع حكومة رواندا حيث من المتوقع الإعلان عن أول مشروع تجريبي وهو إقامة مركز للمهاجرين المبعدين من أوروبا في رواندا اليوم /الاثنين/ على أن يبدأ العمل به بحلول منتصف عام 2027.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية - في نشرتها الفرنسية اليوم /الأثنين/ - أن رواندا ستستضيف أول مركز تابع للاتحاد الأوروبي مخصص لإعادة المهاجرين، وهو مركز يقام خارج حدود التكتل؛ في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى دول لا تربطهم بها أي صلة.

وأفاد مصدران مطلعان لم يكشفا عن هويتهما بأنه من المقرر الإعلان اليوم /الاثنين/ في عاصمة النمسا /فيينا/ عن اتفاق بين حكومة كيجالي وخمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أشهر من المفاوضات.

وتضم هذه المجموعة -التي تتبنى نهجا متشددا في ملف الهجرة- كلا من الدنمارك والنمسا وألمانيا وهولندا واليونان.

ويشارك وزراء الداخلية والهجرة من هذه الدول في مؤتمر يعقد في العاصمة النمساوية، حيث سينضم إليهم وزير الداخلية الرواندي "فينسنت بيروتا".

وعلى مقربة من مكان انعقاد المؤتمر، سيعقد المستشار النمساوي "كريستيان ستوكر" ورئيسة الوزراء الدنماركية "ميتي فريدريكسن" مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم /الإثنين/ للإعلان عن هذا الاتفاق.

ووفقا لهذه المصادر، يعد هذا المركز الأول "مشروعا تجريبيا" يهدف إلى استقبال بضع مئات من الأشخاص المبعدين من خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك بدءا من ربيع أو صيف عام 2027.

وسيأخذ المركز شكل مرافق مفتوحة لإيواء المهاجرين، حيث سيحصلون على تصاريح إقامة ويمنحون حرية التنقل داخل البلاد، بهدف دمجهم في المجتمع المحلي وسوق العمل.

ومن حيث المبدأ، تعد مراكز العودة أماكن إقامة مؤقتة للمهاجرين الذين ينتظرون ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. ومع ذلك، لم يحدد سقف زمني للإقامة فيها، مما يعني أن الأشخاص المعنيين قد يجدون أنفسهم عالقين في رواندا دون أن يتم ترحيلهم فعلياً إلى أوطانهم.

وتشارك الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في عمليات الإبعاد إلى رواندا، وذلك بمجرد أن يوافق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على إصلاح تفويض الوكالة، وهو إصلاح اقترحته المفوضية الأوروبية مؤخرا.

وينص القانون الذي يتيح لدول الاتحاد الأوروبي إنشاء مراكز للإعادة خارج التكتل على أن الدول المؤهلة لاستضافة هذه المراكز يجب أن تكون من خارج الاتحاد الأوروبي، و"تحترم المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وفقا للقانون الدولي".

وصرحت الحكومات الخمس بأن المشروع سيمتثل تماما لقانون الاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية، وأنه سينفذ بالشراكة مع منظمات دولية، مثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

من جانبه، صرح متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لشبكة "يورونيوز" "بأن تقديم دعم المنظمة مرهون بوجود طلب رسمي من الحكومة التي تستقبل المهاجرين، بالإضافة إلى ضمانات بوجود تدابير حماية ملائمة".

ومن المحتمل أن تنضم دول أخرى من الاتحاد الأوروبي -إلى جانب الدنمارك والنمسا وألمانيا وهولندا واليونان- إلى هذا النهج القائم على ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دول لا تربطهم بها أي صلة.

وترى 19 حكومة من حكومات الاتحاد الأوروبي الـ 27 أن هذا يمثل "حلا مبتكرا" لإدارة ملف الهجرة، وهو ما ورد بوضوح في رسالة مشتركة وجهت إلى قادة الاتحاد في يونيو الماضي.

اللمسات الأخيرة حكومة رواندا مشروع تجريبي مركز للمهاجرين المبعدين من أوروبا في رواندا

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