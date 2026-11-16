اللجنة المصرية بغزة تكثف جهود إغاثة النازحين قبل وصول منخفض جوي جديد

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، أن فرق اللجنة تعمل على مدار الساعة في المحافظات الخمس لتخفيف معاناة النازحين، من خلال توزيع وتجديد الخيام المهترئة، وتوفير البطانيات والطرود الغذائية والصحية، بالإضافة إلى فتح الطرق وإزالة الركام.

وأوضح منصور، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة تتدخل بالتعاون مع الدفاع المدني لإخلاء العائلات من المباني المتصدعة والآيلة للسقوط ونقلهم إلى أماكن آمنة، مشيراً إلى أن استمرار النزوح لأكثر من ألف يوم جعل الخيمة بمثابة "كابوس" يدفع البعض للمخاطرة بالبقاء في منازل مهددة بالانهيار.

وصول منخفض جوي جديد

واختتم منصور بتوجيه نداء عاجل للمجتمع الدولي للتدخل الفوري وإدخال المساعدات قبل وصول منخفض جوي جديد، محذراً من تكرار مأساة المنخفض السابق الذي أودى بحياة ستة أطفال وأغرق 70 ألف خيمة، في ظل احتياج 480 ألف عائلة لإغاثة عاجلة.