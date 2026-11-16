قناة السويس تبحث مع شركة بلجيكية توطين صناعة المحركات في مصر

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد تيم بيكمويز الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ABC البلجيكية، سُبل التعاون المُستقبلي لتوطين صناعة المُحركات بمصر، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

حضر اللقاء، السيد فينسنت بيروت مدير مبيعات شركة ABC بمنطقة الشرق الأوسط، والمهندس حسن كمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

يأتي ذلك استكمالًا للتعاون المُثمر بين هيئة قناة السويس وشركة ABC البلجيكية حيث تتولى الشركة توريد جزء من الماكينات الرئيسية لكل من القاطرات البحرية من طراز "عزم" وسفن الصيد "رزق" والتي يتم بناؤها لصالح الهيئة بترسانة جنوب البحر الأحمر.

في مُستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على توطين صناعة الوحدات البحرية المُختلفة والتوسع في الأنشطة الصناعية المُرتبطة بها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وذلك بالتوازي مع إعداد وتأهيل جيل جديد من الكوادر الفنية لتلبية متطلبات الصناعة.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة الوحدات البحرية المُختلفة ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في هذا المجال بما يعزز من جهود الهيئة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات البحرية.

من جانبه، أعرب تيم بيكمويز الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ABC البلجيكية عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس من خلال بحث العمل المشترك على تجميع محركات وماكينات شركة ABC بمصر كمرحلة أولى ثم التنسيق لتصنيعها في المراحل التالية.

وأشاد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ABC البلجيكية بالمستوى الفني للكوادر الفنية والهندسية المصرية، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه من المُقرر نقل الخبرات عبر تدريب مُتقدم من خلال فريق عمل متخصص.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تكوين فريق عمل مشترك لإعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية اللازمة وتجهيز استراتيجية عمل واضحة.



