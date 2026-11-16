سفينة محملة بالقمح تطلق نداء استغاثة في البحر الأسود

تلقت بلغاريا، اليوم الاثنين، إشارة استغاثة من سفينة شحن كانت تغرق داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأسود، وفقًا لما أعلنته وزارة النقل البلغارية.

استغاثة سفينة محملة بالقمح



وقالت الوزارة، في بيان، إن السفينة التي ترفع علم الصومال وعلى متنها 12 فردًا من الطاقم، كانت تحمل 3 أطنان من القمح السائب، وكانت في طريقها من رومانيا إلى مصر، مشيرة إلى أن موقع أفراد الطاقم لم يكن واضحًا على الفور.



وأضاف البيان أنه جرى إرسال سفينتين بلغاريتين وسفينة رومانية وأخرى تركية إلى موقع الحادث.



ولم يتضح سبب الحادث حتى الآن، لكنه يأتي وسط سلسلة من هجمات الطائرات المسيّرة الدامية التي استهدفت سفنًا قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا خلال الأسابيع الأخيرة، والتي يقول خبراء إنها تندرج في إطار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.