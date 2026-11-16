شبورة مائية تضرب الطرق خلال 48 ساعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وتحدد المناطق المتأثرة

تتصدر الشبورة المائية الكثيفة المشهد الجوي في مصر خلال الساعات المقبلة، وسط تحذيرات متكررة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تداعياتها على حركة المرور وسلامة المواطنين، خاصة خلال فترات الصباح الباكر، إذ قد تصل كثافتها إلى حد الضباب، وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر في بعض المناطق.

وتشهد البلاد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية وارتفاعًا في درجات الحرارة نهارًا، تظل الشبورة الظاهرة الأكثر تأثيرًا على حركة التنقل، لا سيما على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع امتداد تأثيراتها إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والمدن المطلة على البحر المتوسط. وفي هذا الملف، نستعرض خريطة انتشار الشبورة المائية، والمناطق الأكثر تأثرًا بها، وتوقعات الأرصاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، إلى جانب أهم النصائح والإرشادات لتجنب مخاطر القيادة في ظل انخفاض مستوى الرؤية.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية الكثيفة

أكد الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكون الشبورة المائية خلال الأيام الحالية، مشيرًا إلى أنها قد تكون كثيفة في بعض المناطق، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، وتستمر هذه الظاهرة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات التنفيذية بالدولة، وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور، للتعامل مع الشبورة المائية، لافتًا إلى أهمية التزام المواطنين بتعليمات السلامة وتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

وتابع أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مع اعتدال سرعات الرياح، موضحًا أن الشبورة المائية تتركز على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والمدن المطلة على البحر المتوسط.

أشعة الشمس

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن درجات الحرارة تسجل معدلات أعلى من القيم الطبيعية خلال هذه الفترة، إلا أن الإحساس بالبرودة يزداد بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس، ما يؤدي إلى حدوث تغيرات واضحة في حالة الطقس على مدار اليوم.

شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الجو



وحذرت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل إلى حد الضباب وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر، مشيرة إلى استمرار فرص تكونها خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة عبر برنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة، معتدلة إلى مائلة للحرارة نهاراً، وحارة على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً لتصبح مائلة للبرودة، حيث تسجل الصغرى في بعض المدن الجديدة 15 و16 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بارتداء ملابس خريفية خلال الليل والصباح الباكر، وقائدي المركبات بتوخي الحذر وتهدئة السرعة وتشغيل كشافات الشبورة، وتأجيل السفر غير الضروري حتى تحسن الرؤية الأفقية.