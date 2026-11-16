شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الجو

حذرت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل إلى حد الضباب وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر، مشيرة إلى استمرار فرص تكونها خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة عبر برنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة، معتدلة إلى مائلة للحرارة نهاراً، وحارة على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً لتصبح مائلة للبرودة، حيث تسجل الصغرى في بعض المدن الجديدة 15 و16 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بارتداء ملابس خريفية خلال الليل والصباح الباكر، وقائدي المركبات بتوخي الحذر وتهدئة السرعة وتشغيل كشافات الشبورة، وتأجيل السفر غير الضروري حتى تحسن الرؤية الأفقية.