محمد عادل: حكم مباراة الأهلي وبيراميدز لن يختلف عن السلوفيني أوبيرونوفيتش الذي أدار لقاء القمة

أكد الحكم الدولي السابق محمد عادل أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح، أخطأت بإسناد مباراة الأهلي وبيراميدز إلى الحكم الدولي السلفادوري إيفان بارتون، وذلك في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، والمقرر لها الاثنين 23 نوفمبر الجاري.

وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN: اختيار اتحاد الكرة لطاقم تحكيم من السلفادور، يثير العديد من التساؤلات، وهو اختيار غير موفق بالمرة، ففي الوقت الذي يعلن فيه الاتحاد التونسي عن تعيين الحكم الألماني فليكس تسيفاير لإنارة مباراة الترجي والإفريقي، يقرر الاتحاد المصري اختيار حكم سلفادوري، وهو أمر غير مفهوم، وتكرار لسيناريو مباراة القمة الماضية بين الأهلي والزمالك حينما تم الاستعانة بالحكم السلوفيني رادي أوبيرونوفيتش.

وأضاف: حكم مباراة الأهلي وبيراميدز لن يختلف عن السلوفيني رادي أوبيرونوفيتش الذي أدار مباراة الأهلي والزمالك وقدم أداءً متواضعاً للغاية، وكان يعاني من زيادة في الوزن بشكل واضح، بالإضافة إلى ارتكابه لعدد كبير من الأخطاء الفنية خلال أحداث المباراة.