رسالة خاصة من جراديشار لقادة الأهلي.. ماذا قال عن الشناوي والسولية؟

كشف جراديشار، لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، عن رأيه في الفارق بين محمد الشناوي وعمرو السولية من الناحية القيادية، مشيرًا إلى أن الثنائي يمتلك شخصية مميزة وقدرات قيادية متشابهة داخل الفريق.

وقال جراديشار، في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يرى فارقًا كبيرًا بين محمد الشناوي وعمرو السولية، موضحًا أن كليهما يتمتع بشخصية رائعة ويتسم بالتواضع، كما يعرف جيدًا ما يحتاج إليه الفريق في المواقف المختلفة، ومتى يجب عليه التدخل والتحدث وإبداء رأيه بصراحة.

وأضاف أنه يحرص دائمًا على استشارة الثنائي والاستفادة من خبراتهما الكبيرة، خاصة أنهما خاضا العديد من المباريات ويمتلكان خبرات واسعة، بينما لا يزال هو في مرحلة التعلم ويسعى للاستفادة من اللاعبين أصحاب الخبرات.

واختتم جراديشار تصريحاته بالتأكيد على طموحه في أن يصبح قائدًا للفريق يومًا ما، حتى يتمكن من تقديم النصائح للاعبين الشباب ومساعدتهم، مثلما يفعل معه محمد الشناوي وعمرو السولية في الوقت الحالي.