أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل؛ بوجود قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة مناطق في مدينة غزة وشمالي القطاع.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إنهاء النزاعات والحروب في عدد من مناطق العالم، مؤكدًا أن المجتمع الدولي بحاجة إلى تحقيق السلام ووقف الصراعات في غزة واليمن والسودان ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، إلى جانب أوكرانيا.

وقال جوتيريش إن العالم يواجه تحديات متزايدة، في ظل ما وصفه بـ«رياح عاصفة» من الصراعات وتغير المناخ وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التعامل مع هذه الأزمات المتزامنة، والعمل من أجل إنهاء النزاعات وتعزيز فرص الاستقرار والسلام، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية والاقتصادية على مختلف مناطق العالم.

وأدان جوتيريش، بشدة تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان، وما تخلفه هذه الهجمات من خسائر كارثية في صفوف المدنيين.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول تزايد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان.