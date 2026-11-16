أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة فورا

دعت وزراء خارجية أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا، الأحد، إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وسريع ودون عوائق، مطالبة بإنهاء التأخيرات التي تعرقل وصول الإمدادات إلى السكان.

وقال الوزراء، في بيان مشترك، إن نحو 150 ألف خيمة، إلى جانب إمدادات إنسانية وحيوية أخرى، لا تزال محتجزة عند الحدود، رغم تدهور الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

وشدد البيان على ضرورة وصول المساعدات إلى جميع أنحاء غزة دون تأخير، محذرًا من استمرار تعطيل دخول الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الميدانية الصعبة التي يعيشها السكان.