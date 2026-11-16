حكاية لا تُنسى.. محمد فارس يكشف معاناة حسام حسن في مطاردة رقم حسن الشاذلي

سخر الإعلامي محمد فارس من الجدل المثار حول عدد الأهداف الدولية التي سجلها النجم محمد صلاح، وما إذا كان قد تخطى رقم حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، أم لا، مشيرًا إلى أن الفارق بينهما قد يُحسم خلال مباراة واحدة.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقًا على الجدل المتكرر بشأن أرقام صلاح الدولية: «بجد مش لاقي تفسير لكل وجع الدماغ بتاع صلاح جاب كام هدف دولي وتخطى حسام حسن ولا لسه! الكلام ده ممكن أفهمه لو صلاح اعتزل وفي فيلم داير دلوقتي على مين تخطى مين والناس بتراجع الأهداف بتاع صلاح وحسام حسن، إنما صلاح لسه بيلعب وقصة فارق هدفين دي تخلص في ماتش واحد في التصفيات».

واستعاد فارس موقفًا طريفًا من مسيرة حسام حسن، عندما كان يسعى لتحطيم الرقم القياسي لحسن الشاذلي، أسطورة الترسانة والهداف التاريخي السابق للدوري المصري، موضحًا أن هذا الرقم كان أحد الأسباب التي دفعت حسام حسن للاستمرار في الملاعب موسمًا بعد الآخر.

وأضاف أن حسام حسن كان يتلقى باستمرار معلومات تفيد بأنه أصبح على بُعد هدفين من تحطيم رقم حسن الشاذلي، لكن مع كل هدف يسجله كان يظهر إحصاء جديد يؤكد أن رصيد الشاذلي أكبر مما كان يُعتقد، ليظل الفارق قائمًا رغم اقترابه من الرقم القياسي.

وحكى فارس أن حسام حسن وصل في إحدى المرات إلى حالة من الضيق بسبب تكرار الأمر، قائلًا إنه كان كلما يسجل هدفًا ويعتقد أنه أصبح الهداف التاريخي للدوري، يفاجأ بأن حسن الشاذلي سجل أهدافًا أكثر، قبل أن يعلق مازحًا: «لدرجة أنا بقيت مش عارف هو مين فينا اللي اعتزل طالما كابتن حسن الشاذلي كل موسم رصيد أهدافه بيزيد».

واختتم محمد فارس حديثه بالسخرية من الجدل الدائر حول أرقام محمد صلاح، مؤكدًا أن قصة صلاح تبدو بسيطة مقارنة بما واجهه حسام حسن في رحلته لمطاردة رقم حسن الشاذلي.