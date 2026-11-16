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أمريكا تحذر مواطنيها في البحرين من هجمات محتملة.. والسفارة تدعو إلى أقصى درجات الحذر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تحذر مواطنيها في البحرين من هجمات محتملة.. والسفارة تدعو إلى أقصى درجات الحذر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

دعت السفارة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة، الاثنين، المواطنين الأمريكيين الموجودين في البحرين إلى توخي «أقصى درجات الحيطة والحذر»، في ظل تصاعد الهجمات الإيرانية على الدولة الخليجية، والتحذيرات من احتمال وقوع هجمات جديدة.

وحذرت السفارة، في بيان، من تزايد خطر التعرض لهجمات بواسطة جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، إلى جانب ما وصفته بالمساعي الإيرانية لاستهداف مسؤولين ومنشآت تابعة للحكومة الأمريكية في المنطقة.

كما نبهت إلى احتمالية إلغاء رحلات جوية أو إغلاق المجال الجوي، فضلاً عن حدوث اضطرابات أخرى في حركة السفر، مؤكدة أن السفارة تواصل تقديم أعمالها بشكل طبيعي.

استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين

ويأتي التحذير الأمريكي عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني، صباح الأحد، استهداف رادارات دفاعية عسكرية أمريكية في قاعدة للمروحيات بمنطقة الرفاع الجوية التابعة للجيش البحريني.

وقال الحرس الثوري، في بيان نقلته قناة «برس تي في» الإيرانية الرسمية، إن 6 طائرات مسيرة أصابت رادارات أمريكية داخل القاعدة، وذلك رداً على ما وصفه بـ«عدوان» أمريكي، دون تحديد طبيعته.

في المقابل، أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير عدة هجمات إيرانية قبل تمكنها من إصابة أهداف داخل البلاد.

وتعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها البحرين بياناً من هذا النوع منذ الثاني من سبتمبر الماضي.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أصدرت، فجر الأحد، تحذيرين من وجود خطر، دعت خلالهما السكان إلى التوجه نحو أماكن آمنة، وسط استمرار التوترات الأمنية والهجمات التي تشهدها المنطقة.

المنامة السفارة الأمريكية البحرين الهجمات الإيرانية جماعة الحوثي إيران الحرس الثوري الإيراني

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