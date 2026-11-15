تنسيقية الأحزاب تناقش دور الشباب في التنمية الإفريقية وآليات بناء الشراكات القارية

نظمت الدائرة الإفريقية بقطاع العلاقات الخارجية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم ورشة عمل بعنوان "الشباب والتنمية في إفريقيا: آفاق المشاركة وبناء الشراكات القارية"، لمناقشة سبل تعزيز دور الشباب في دعم مسارات التنمية بالقارة الإفريقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون وتبادل الخبرات بين شباب الدول الإفريقية.

وتطرقت المناقشات إلى آليات تطوير المشاركة الشبابية في جهود التنمية الإفريقية، والانتقال بها من الأطر التقليدية إلى شراكات عابرة للحدود، تستند إلى الحوار وتبادل الخبرات وتكامل الجهود في المجالات التنموية، فضلًا عن استعراض الفرص والتحديات المرتبطة بتعزيز حضور الشباب في مسارات التنمية والتكامل القاري.

وفي إطار ربط مخرجات الحوار بالمسارات التشريعية، بحث المشاركون إمكانية إعداد دراسة برلمانية تتضمن مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتطبيق، تمهيدًا لعرضها على مجلس الشيوخ، بما يسهم في تحويل الرؤى والمناقشات إلى مقترحات تدعم جهود التنمية وتعزز التعاون الإفريقي المشترك.

أدارت الورشة أسماء عبدالله، مسئول الدائرة الإفريقية بقطاع العلاقات الخارجية بالتنسيقية، بمشاركة الدكتور عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، وكابتن طيار مينا سنبل، والدكتور سيد رمزي، والدكتور محمد الحسيني، والدكتور هاني صبري، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.