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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحصين 30 ألف رأس ماشية وفحص 70 مزرعة دواجن بالوادى الجديد

حمله بيطرية
حمله بيطرية
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ حزمة من الحملات الوقائية والخدمات البيطرية خلال الأسبوع الماضي، شملت تحصين 18 ألفًا و316 رأسًا من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي، إلى جانب تحصين 6 آلاف و93 رأسًا من الأغنام و5 آلاف و591 رأسًا من الماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بإجمالي 29 ألفًا و818 رأسًا، في إطار جهود حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، وتستهدف هذه الجهود تقليل الخسائر الناتجة عن الأمراض وتحسين معدلات الإنتاج، مع استمرار تقديم الخدمات البيطرية للمربين وأصحاب مزارع الإنتاج الحيواني والداجني بالمحافظة.


 

تنفيذ 44 عملية تلقيح اصطناعي

وشملت الأنشطة تنفيذ 44 عملية تلقيح اصطناعي للحيوانات، وتسجيل 13 حالة تناسليات، وإجراء 12 عملية فحص بالموجات فوق الصوتية «سونار»، إلى جانب ترقيم 414 رأسًا من الأبقار و49 رأسًا من الأغنام والماعز، وتستهدف هذه الخدمات تحسين السلالات ومتابعة الحالة التناسلية للحيوانات ورفع كفاءة الإنتاج لدى المربين، وفي قطاع الإنتاج الداجني، نفذت المديرية أعمال سحب عينات ما قبل البيع من 7 مزارع دواجن، بإجمالي 70 عينة، للتأكد من الحالة الصحية للقطعان قبل تداول الإنتاج، كما جرى إصدار 9 تصاريح لنقل الطيور بإجمالي 9040 طائرًا، ضمن إجراءات الرقابة البيطرية على حركة تداول الدواجن ونقلها.

فحوص وخدمات علاجية

وامتدت جهود المديرية إلى إجراء اختبارات البروسيلا على 431 رأسًا من الأغنام، وتحصين 221 كلبًا من الكلاب الضالة ضد مرض السعار، فضلًا عن تنفيذ أعمال رش لنحو ألف رأس، وتجريع 1200 رأس، وتقديم العلاج البيطري لـ135 حالة ماشية، ضمن برامج الوقاية والعلاج بمختلف المناطق، وفي مجال الإرشاد البيطري، نفذت المديرية 10 ندوات حقلية لتوعية المربين بأساليب الرعاية السليمة والوقاية من الأمراض، بالتوازي مع التفتيش على 5 مراكز لبيع الأدوية البيطرية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة لتداول المستحضرات البيطرية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حملات بيطريه

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