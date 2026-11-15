الكشف عن الإعلان التشويقي لفيلم «فرقة الموت».. وأحمد عز يقود المواجهة في صيف 2027

انطلق الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم «فرقة الموت»، أبرز الأعمال المنتظرة للسيناريست صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، أمينة خليل، عصام عمر، محمود حميدة، علي صبحي، وخالد كمال، ليكشف عن العالم الدرامي للعمل، وما يحمله من مواجهات وصراعات مشحونة بالتشويق والأكشن، في إطار تاريخي تدور أحداثه عن قصة حقيقية خلال فترة الأربعينيات.

ويأتي الفيلم امتدادًا للتعاون الفني بين صلاح الجهيني وأحمد عز، الذي أثمر عن مجموعة من الأعمال السينمائية الناجحة، من بينها سلسلة أفلام «ولاد رزق»، و«الخلية»، و«الأمير»، ليقدم الثنائي هذه المرة تجربة مختلفة تستلهم أحداثها من أجواء تاريخية وشخصيات ارتبطت بصفحات مثيرة للجدل في تاريخ مصر.

تدور أحداث «فرقة الموت» -المأخوذ عن قصة حقيقية- حول الضابط عمر، الذي يجسد شخصيته أحمد عز، والذي يُكلّف بتشكيل فرقة لمواجهة خط الصعيد، الذي يؤدي دوره آسر ياسين.

وتتصاعد الأحداث مع تشابك المصالح والصراعات على النفوذ والقوة، في مواجهة تتداخل فيها الحسابات الشخصية مع الرغبة في الانتقام.

صلاح الجهيني.. تنوع سينمائي ومشروعات جديدة

يواصل صلاح الجهيني نشاطه السينمائي من خلال مجموعة من المشروعات التي تتنوع في موضوعاتها وأنواعها الفنية، حيث يستعد أيضًا لطرح فيلم «ممسوس»، الذي ينتمي إلى فئة الرعب، ومن تأليفه، والمقرر إطلاقه في دور العرض السينمائية يوم 30 ديسمبر 2026.

ويعكس هذا التنوع توجه الجهيني نحو تقديم تجارب سينمائية مختلفة، تجمع بين الأكشن والتشويق والرعب، مع الحفاظ على حضوره كأحد أبرز كتاب السيناريو في السينما المصرية المعاصرة.

فريق عمل «فرقة الموت»

الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج هشام عبد الخالق، وبطولة أحمد عز وآسر ياسين، إلى جانب منة شلبي، أمينة خليل، عصام عمر، محمود حميدة، علي صبحي، وخالد كمال.

ومن المقرر طرح «فرقة الموت» في دور العرض السينمائية خلال صيف 2027، ليقدم للجمهور تجربة تجمع بين الدراما التاريخية والأكشن، بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية.